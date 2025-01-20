На Покровском направлении за минувшие сутки произошло 72 столкновения – Генштаб

С начала суток 20 января на фронте состоялось 151 столкновение, из них 72 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 20 января

Дословно: "С начала суток произошло 151 боевое столкновение, противник нанес три ракетных и 46 авиационных ударов с применением пяти ракет и 71 КАБ, 1065 ударов дронами-камикадзе и совершил более 4 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения".

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Детали: На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник восемь раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.

Пятнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь неподалеку Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Копанок, Невского, Тернов и в направлении Заречного.

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На Северском направлении оккупанты пытались продвинуться в направлении Верхнекаменского.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали девять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Часов Яр и в направлении Ступочек.

Враг 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Дилиевка, Щербиновка и Озаряновка 13 раз получили жесткий отпор от наших защитников.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 72 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Елизаветовка, Мирноград, Котлино, Надиевка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное.

На Новопавловском направлении остановлено семь штурмовых действий противника, захватчик пытался идти на позиции украинских подразделений в районе Константинополя, Разлива, Большой Новоселки и в направлении Привольного.

Наши воины четыре раза отражали атаки российских захватчиков на Приднепровском направлении.

Одиннадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, четыре из которых продолжаются до сих пор, кроме того, враг нанес 16 авиационных ударов (24 КАБ) и провел 337 артиллерийских обстрелов.