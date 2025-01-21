Американський мільярдер Ілон Маск, якого президент США Дональд Трамп призначив на посаду співголови "Департаменту державної ефективності" (DOGE), виступив на інавгурації президента США у Вашингтоні. Під час промови Маск зробив жест, який нагадує нацистське вітання "Sieg Heil".

Джерело: CNN

Деталі: 20 січня на арені Capital One у Вашингтоні відбулося святкування інавгурації президента США Дональда Трампа. Під час заходу Ілон Маск, виступаючи перед прихильниками, заявив, що це "перемога, яка змінює хід людської цивілізації".

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Пряма мова Маска: "І це була не звичайна перемога. Це була розвилка на шляху людської цивілізації. Саме завдяки вам майбутнє цивілізації забезпечене. У нас будуть безпечні міста, кордони та розумна економіка. Ви знаєте, є вибори, які приходять і йдуть. Деякі вибори важливі, деякі ні. Але ці, ці вибори дійсно мали значення. І я просто хочу подякувати вам за те, що вони відбулися. Дякую вам".

Маск на святкуванні інавгурації Трампа зробив жест схожий на нацистський "Sieg Heil"https://t.co/12z4Y0mbNX pic.twitter.com/DFUoLffJg9 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 20, 2025

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Деталі: Під час промови він приклав руку до серця, а потім відкинув її догори, що має схожість з нацистським вітанням "Sieg Heil" ("Хай живе Перемога" або "Слава Перемозі").

Сам Маск поки не прокоментував свої дії.

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