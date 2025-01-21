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Маск на святкуванні інавгурації Трампа зробив жест, схожий на нацистський "Sieg Heil"

Іван Д'яконовВівторок, 21 січня 2025, 01:24
Маск на святкуванні інавгурації Трампа зробив жест, схожий на нацистський Sieg Heil
Фото: Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск, якого президент США Дональд Трамп призначив на посаду співголови "Департаменту державної ефективності" (DOGE), виступив на інавгурації президента США у Вашингтоні. Під час промови Маск зробив жест, який нагадує нацистське вітання "Sieg Heil".

Джерело: CNN

Деталі: 20 січня на арені Capital One у Вашингтоні відбулося святкування інавгурації президента США Дональда Трампа. Під час заходу Ілон Маск, виступаючи перед прихильниками, заявив, що це "перемога, яка змінює хід людської цивілізації". 

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Пряма мова Маска: "І це була не звичайна перемога. Це була розвилка на шляху людської цивілізації. Саме завдяки вам майбутнє цивілізації забезпечене. У нас будуть безпечні міста, кордони та розумна економіка. Ви знаєте, є вибори, які приходять і йдуть. Деякі вибори важливі, деякі ні. Але ці, ці вибори дійсно мали значення. І я просто хочу подякувати вам за те, що вони відбулися. Дякую вам".

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Деталі: Під час промови він приклав руку до серця, а потім відкинув її догори, що має схожість з нацистським вітанням "Sieg Heil" ("Хай живе Перемога" або "Слава Перемозі").

Сам Маск поки не прокоментував свої дії.

Передісторія: 

  • Президент США Дональд Трамп у 12 листопада заявив, що мільярдер Ілон Маск та колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі очолять новий "Департамент урядової ефективності" (DOGE), який, попри назву, не є державним агентством.
  • Маск публічно висловлює підтримку ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) напередодні парламентських виборів і заявляв, що тільки вона "може врятувати Німеччину".
  • Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес різко розкритикував Маска і його прихильників за "відкриті нападки на наші інститути, розпалювання ненависті та відкритий заклик до людей підтримати спадкоємців нацизму".

МаскСША
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