Маск на святкуванні інавгурації Трампа зробив жест, схожий на нацистський "Sieg Heil"
Американський мільярдер Ілон Маск, якого президент США Дональд Трамп призначив на посаду співголови "Департаменту державної ефективності" (DOGE), виступив на інавгурації президента США у Вашингтоні. Під час промови Маск зробив жест, який нагадує нацистське вітання "Sieg Heil".
Джерело: CNN
Деталі: 20 січня на арені Capital One у Вашингтоні відбулося святкування інавгурації президента США Дональда Трампа. Під час заходу Ілон Маск, виступаючи перед прихильниками, заявив, що це "перемога, яка змінює хід людської цивілізації".
Пряма мова Маска: "І це була не звичайна перемога. Це була розвилка на шляху людської цивілізації. Саме завдяки вам майбутнє цивілізації забезпечене. У нас будуть безпечні міста, кордони та розумна економіка. Ви знаєте, є вибори, які приходять і йдуть. Деякі вибори важливі, деякі ні. Але ці, ці вибори дійсно мали значення. І я просто хочу подякувати вам за те, що вони відбулися. Дякую вам".
Маск на святкуванні інавгурації Трампа зробив жест схожий на нацистський "Sieg Heil"https://t.co/12z4Y0mbNX pic.twitter.com/DFUoLffJg9— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 20, 2025
Деталі: Під час промови він приклав руку до серця, а потім відкинув її догори, що має схожість з нацистським вітанням "Sieg Heil" ("Хай живе Перемога" або "Слава Перемозі").
Сам Маск поки не прокоментував свої дії.
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп у 12 листопада заявив, що мільярдер Ілон Маск та колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі очолять новий "Департамент урядової ефективності" (DOGE), який, попри назву, не є державним агентством.
- Маск публічно висловлює підтримку ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) напередодні парламентських виборів і заявляв, що тільки вона "може врятувати Німеччину".
- Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес різко розкритикував Маска і його прихильників за "відкриті нападки на наші інститути, розпалювання ненависті та відкритий заклик до людей підтримати спадкоємців нацизму".