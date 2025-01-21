Маск на праздновании инаугурации Трампа сделал жест, похожий на нацистский «Sieg Heil»
Американский миллиардер Илон Маск, которого президент США Дональд Трамп назначил на должность сопредседателя "Департамента государственной эффективности" (DOGE), выступил на инаугурации президента США в Вашингтоне. Во время речи Маск сделал жест, который напоминает нацистское приветствие "Sieg Heil".
Источник: CNN
Детали: 20 января на арене Capital One в Вашингтоне состоялось празднование инаугурации президента США Дональда Трампа. Во время мероприятия Маск, выступая перед сторонниками, заявил, что это "победа, которая меняет ход человеческой цивилизации".
Прямая речь Маска: "И это была не обычная победа. Это была развилка на пути человеческой цивилизации. Именно благодаря вам будущее цивилизации обеспечено. У нас будут безопасные города, границы и разумная экономика. Вы знаете, есть выборы, которые приходят и уходят. Некоторые выборы важны, некоторые нет. Но эти, эти выборы действительно имели значение. И я просто хочу поблагодарить вас за то, что они состоялись. Спасибо вам".
Маск на святкуванні інавгурації Трампа зробив жест схожий на нацистський "Sieg Heil"https://t.co/12z4Y0mbNX pic.twitter.com/DFUoLffJg9— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 20, 2025
Детали: Во время речи он приложил руку к сердцу, а затем отбросил ее вверх, что имеет сходство с нацистским приветствием "Sieg Heil" ("Да здравствует Победа" или "Слава Победе").
Сам Маск пока не прокомментировал свои действия.
Предыстория:
- Президент США Дональд Трамп 12 ноября заявил, что миллиардер Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами возглавят новый "Департамент правительственной эффективности" (DOGE), который, несмотря на название, не является государственным агентством.
- Маск публично выражает поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) накануне парламентских выборов и заявлял, что только она "может спасти Германию".
- Премьер-министр Испании Педро Санчес резко раскритиковал Маска и его сторонников за "открытые нападки на наши институты, разжигание ненависти и открытый призыв к людям поддержать наследников нацизма".