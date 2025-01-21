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Маск на праздновании инаугурации Трампа сделал жест, похожий на нацистский «Sieg Heil»

Иван ДьяконовВторник, 21 января 2025, 01:24
Маск на праздновании инаугурации Трампа сделал жест, похожий на нацистский «Sieg Heil»
Фото: Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск, которого президент США Дональд Трамп назначил на должность сопредседателя "Департамента государственной эффективности" (DOGE), выступил на инаугурации президента США в Вашингтоне. Во время речи Маск сделал жест, который напоминает нацистское приветствие "Sieg Heil".

Источник: CNN

Детали: 20 января на арене Capital One в Вашингтоне состоялось празднование инаугурации президента США Дональда Трампа. Во время мероприятия Маск, выступая перед сторонниками, заявил, что это "победа, которая меняет ход человеческой цивилизации". 

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Прямая речь Маска: "И это была не обычная победа. Это была развилка на пути человеческой цивилизации. Именно благодаря вам будущее цивилизации обеспечено. У нас будут безопасные города, границы и разумная экономика. Вы знаете, есть выборы, которые приходят и уходят. Некоторые выборы важны, некоторые нет. Но эти, эти выборы действительно имели значение. И я просто хочу поблагодарить вас за то, что они состоялись. Спасибо вам".

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Детали: Во время речи он приложил руку к сердцу, а затем отбросил ее вверх, что имеет сходство с нацистским приветствием "Sieg Heil" ("Да здравствует Победа" или "Слава Победе").

Сам Маск пока не прокомментировал свои действия.

Предыстория: 

  • Президент США Дональд Трамп 12 ноября заявил, что миллиардер Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами возглавят новый "Департамент правительственной эффективности" (DOGE), который, несмотря на название, не является государственным агентством.
  • Маск публично выражает поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) накануне парламентских выборов и заявлял, что только она "может спасти Германию".
  • Премьер-министр Испании Педро Санчес резко раскритиковал Маска и его сторонников за "открытые нападки на наши институты, разжигание ненависти и открытый призыв к людям поддержать наследников нацизма".

МаскСША
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