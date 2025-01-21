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Трамп оголосив свій склад Адміністрації президента США

Іван Д'яконовВівторок, 21 січня 2025, 02:08
Трамп оголосив свій склад Адміністрації президента США
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

47-й президент США Дональд Трамп представив список кандидатур на ключові посади у своїй адміністрації, включаючи міністерство оборони, розвідку та Державний департамент.

Джерело: сайт Білого дому

Деталі: Серед кандидатур:

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  • Скотт Бессент – на посаду міністра фінансів.
  • Памела Бонді – на посаду генерального прокурора.
  • Дуглас Бургум – на посаду міністра внутрішніх справ.
  • Лорі Чавес-ДеРемер – на посаду міністра праці.
  • Дуглас Коллінз – на посаду міністра у справах ветеранів.
  • Шон Даффі – на посаду міністра транспорту.
  • Пітер Хегсет – на посаду міністра оборони.
  • Роберт Ф. Кеннеді-молодший – на посаду міністра охорони здоров’я та соціальних служб.
  • Говард Латнік – на посаду міністра торгівлі.
  • Лінда МакМагон – на посаду міністра освіти.
  • Крісті Ноем – на посаду міністра внутрішньої безпеки.
  • Брук Роллінс – на посаду міністра сільського господарства.
  • Марко Рубіо – на посаду Державного секретаря.
  • Ерік Тернер – на посаду міністра житлового будівництва та міського розвитку.
  • Крістофер Райт – на посаду міністра енергетики.
  • Тулсі Габбард – на посаду директора національної розвідки.
  • Джеймісон Грір – на посаду торгового представника США з рангом надзвичайного і повноважного посла.
  • Келлі Леффлер – на посаду адміністратора управління малого бізнесу.
  • Джон Реткліфф – на посаду директора Центрального розвідувального управління.
  • Еліс Стефанік – на посаду представника США при Організації Об’єднаних Націй з рангом і статусом надзвичайного і повноважного посла, а також на посаду представника США в Раді Безпеки ООН.
  • Рассел Воут – на посаду директора Адміністративно-бюджетного управління.
  • Лі Зелдін – на посаду адміністратора Агентства з охорони навколишнього середовища.

Контекст: Відповідно до Конституції США, кандидатури на ключові посади в Адміністрації мають бути затверджені Сенатом. Кожен кандидат проходить слухання у відповідному комітеті Сенату, де оцінюється його професійна компетентність, етика та політична позиція. Після цього комітет дає рекомендацію щодо затвердження, а Сенат голосує за кожну кандидатуру окремо.

Передісторія: 

  • Дональд Трамп у понеділок, 20 січня, склав присягу під час церемонії в Капітолії і став 47-м президентом США.
  • Трамп став другим американським президентом в історії, який обійматиме два президентські терміни не поспіль. Крім того, до завершення другої каденції йому виповниться 82 роки, тож він стане найстарішим президентом США в історії.

ТрампСША
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