Трамп оголосив свій склад Адміністрації президента США
Вівторок, 21 січня 2025, 02:08
47-й президент США Дональд Трамп представив список кандидатур на ключові посади у своїй адміністрації, включаючи міністерство оборони, розвідку та Державний департамент.
Джерело: сайт Білого дому
Деталі: Серед кандидатур:
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- Скотт Бессент – на посаду міністра фінансів.
- Памела Бонді – на посаду генерального прокурора.
- Дуглас Бургум – на посаду міністра внутрішніх справ.
- Лорі Чавес-ДеРемер – на посаду міністра праці.
- Дуглас Коллінз – на посаду міністра у справах ветеранів.
- Шон Даффі – на посаду міністра транспорту.
- Пітер Хегсет – на посаду міністра оборони.
- Роберт Ф. Кеннеді-молодший – на посаду міністра охорони здоров’я та соціальних служб.
- Говард Латнік – на посаду міністра торгівлі.
- Лінда МакМагон – на посаду міністра освіти.
- Крісті Ноем – на посаду міністра внутрішньої безпеки.
- Брук Роллінс – на посаду міністра сільського господарства.
- Марко Рубіо – на посаду Державного секретаря.
- Ерік Тернер – на посаду міністра житлового будівництва та міського розвитку.
- Крістофер Райт – на посаду міністра енергетики.
- Тулсі Габбард – на посаду директора національної розвідки.
- Джеймісон Грір – на посаду торгового представника США з рангом надзвичайного і повноважного посла.
- Келлі Леффлер – на посаду адміністратора управління малого бізнесу.
- Джон Реткліфф – на посаду директора Центрального розвідувального управління.
- Еліс Стефанік – на посаду представника США при Організації Об’єднаних Націй з рангом і статусом надзвичайного і повноважного посла, а також на посаду представника США в Раді Безпеки ООН.
- Рассел Воут – на посаду директора Адміністративно-бюджетного управління.
- Лі Зелдін – на посаду адміністратора Агентства з охорони навколишнього середовища.
Контекст: Відповідно до Конституції США, кандидатури на ключові посади в Адміністрації мають бути затверджені Сенатом. Кожен кандидат проходить слухання у відповідному комітеті Сенату, де оцінюється його професійна компетентність, етика та політична позиція. Після цього комітет дає рекомендацію щодо затвердження, а Сенат голосує за кожну кандидатуру окремо.
Передісторія:
- Дональд Трамп у понеділок, 20 січня, склав присягу під час церемонії в Капітолії і став 47-м президентом США.
- Трамп став другим американським президентом в історії, який обійматиме два президентські терміни не поспіль. Крім того, до завершення другої каденції йому виповниться 82 роки, тож він стане найстарішим президентом США в історії.