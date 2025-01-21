Трамп оголосив свій склад Адміністрації президента США

47-й президент США Дональд Трамп представив список кандидатур на ключові посади у своїй адміністрації, включаючи міністерство оборони, розвідку та Державний департамент.

Джерело: сайт Білого дому

Деталі: Серед кандидатур:

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Скотт Бессент – на посаду міністра фінансів.

Памела Бонді – на посаду генерального прокурора.

Дуглас Бургум – на посаду міністра внутрішніх справ.

Лорі Чавес-ДеРемер – на посаду міністра праці.

Дуглас Коллінз – на посаду міністра у справах ветеранів.

Шон Даффі – на посаду міністра транспорту.

Пітер Хегсет – на посаду міністра оборони.

Роберт Ф. Кеннеді-молодший – на посаду міністра охорони здоров’я та соціальних служб.

Говард Латнік – на посаду міністра торгівлі.

Лінда МакМагон – на посаду міністра освіти.

Крісті Ноем – на посаду міністра внутрішньої безпеки.

Брук Роллінс – на посаду міністра сільського господарства.

Марко Рубіо – на посаду Державного секретаря.

Ерік Тернер – на посаду міністра житлового будівництва та міського розвитку.

Крістофер Райт – на посаду міністра енергетики.

Тулсі Габбард – на посаду директора національної розвідки.

Джеймісон Грір – на посаду торгового представника США з рангом надзвичайного і повноважного посла.

Келлі Леффлер – на посаду адміністратора управління малого бізнесу.

Джон Реткліфф – на посаду директора Центрального розвідувального управління.

Еліс Стефанік – на посаду представника США при Організації Об’єднаних Націй з рангом і статусом надзвичайного і повноважного посла, а також на посаду представника США в Раді Безпеки ООН.

Рассел Воут – на посаду директора Адміністративно-бюджетного управління.

Лі Зелдін – на посаду адміністратора Агентства з охорони навколишнього середовища.

Контекст: Відповідно до Конституції США, кандидатури на ключові посади в Адміністрації мають бути затверджені Сенатом. Кожен кандидат проходить слухання у відповідному комітеті Сенату, де оцінюється його професійна компетентність, етика та політична позиція. Після цього комітет дає рекомендацію щодо затвердження, а Сенат голосує за кожну кандидатуру окремо.

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