Трамп объявил свой состав Администрации президента США
47-й президент США Дональд Трамп представил список кандидатур на ключевые должности в своей администрации, включая министерство обороны, разведку и Государственный департамент.
Источник: сайт Белого дома
Детали: Среди выдвинутых кандидатур:
Скотт Бессент – на должность министра финансов.
Памела Бонди – на должность генерального прокурора.
Дуглас Бургум – на должность министра внутренних дел.
Лори Чавес-ДеРемер – на должность министра труда.
Дуглас Коллинз – на должность министра по делам ветеранов.
Шон Даффи – на должность министра транспорта.
Питер Хегсет – на должность министра обороны.
Роберт Ф. Кеннеди-младший – на должность министра здравоохранения и социальных служб.
Говард Латник – на должность министра торговли.
Линда МакМагон – на должность министра образования.
Кристи Ноэм – на должность министра внутренней безопасности.
Брук Роллинс – на должность министра сельского хозяйства.
Марко Рубио – на должность Государственного секретаря.
Эрик Тернер – на должность министра жилищного строительства и городского развития.
Кристофер Райт – на должность министра энергетики.
Тулси Габбард – на должность директора национальной разведки.
Джеймисон Грир – на должность торгового представителя США с рангом чрезвычайного и полномочного посла.
Келли Леффлер – на должность администратора управления малого бизнеса.
Джон Рэтклифф – на должность директора Центрального разведывательного управления.
Элис Стефаник – на должность представителя США при Организации Объединенных Наций с рангом и статусом чрезвычайного и полномочного посла, а также на должность представителя США в Совете Безопасности ООН.
Рассел Воут – на должность директора Административно–бюджетного управления.
Ли Зелдин – на должность администратора Агентства по охране окружающей среды.
Контекст: Согласно Конституции США, кандидатуры на ключевые должности в Администрации должны быть утверждены Сенатом. Каждый кандидат проходит слушания в соответствующем комитете Сената, где оценивается его профессиональная компетентность, этика и политическая позиция. После этого комитет дает рекомендацию об утверждении, а Сенат голосует за каждую кандидатуру отдельно.
Предыстория:
- Дональд Трамп в понедельник, 20 января, принял присягу во время церемонии в Капитолии и стал 47-м президентом США.
- Трамп стал вторым американским президентом в истории, который будет занимать два президентских срока не подряд. Кроме того, к завершению второй каденции ему исполнится 82 года, поэтому он станет самым старым президентом США в истории.