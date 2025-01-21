Трамп объявил свой состав Администрации президента США

47-й президент США Дональд Трамп представил список кандидатур на ключевые должности в своей администрации, включая министерство обороны, разведку и Государственный департамент.

Источник: сайт Белого дома

Детали: Среди выдвинутых кандидатур:

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Скотт Бессент – на должность министра финансов.

Памела Бонди – на должность генерального прокурора.

Дуглас Бургум – на должность министра внутренних дел.

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Лори Чавес-ДеРемер – на должность министра труда.

Дуглас Коллинз – на должность министра по делам ветеранов.

Шон Даффи – на должность министра транспорта.

Питер Хегсет – на должность министра обороны.

Роберт Ф. Кеннеди-младший – на должность министра здравоохранения и социальных служб.

Говард Латник – на должность министра торговли.

Линда МакМагон – на должность министра образования.

Кристи Ноэм – на должность министра внутренней безопасности.

Брук Роллинс – на должность министра сельского хозяйства.

Марко Рубио – на должность Государственного секретаря.

Эрик Тернер – на должность министра жилищного строительства и городского развития.

Кристофер Райт – на должность министра энергетики.

Тулси Габбард – на должность директора национальной разведки.

Джеймисон Грир – на должность торгового представителя США с рангом чрезвычайного и полномочного посла.

Келли Леффлер – на должность администратора управления малого бизнеса.

Джон Рэтклифф – на должность директора Центрального разведывательного управления.

Элис Стефаник – на должность представителя США при Организации Объединенных Наций с рангом и статусом чрезвычайного и полномочного посла, а также на должность представителя США в Совете Безопасности ООН.

Рассел Воут – на должность директора Административно–бюджетного управления.

Ли Зелдин – на должность администратора Агентства по охране окружающей среды.

Контекст: Согласно Конституции США, кандидатуры на ключевые должности в Администрации должны быть утверждены Сенатом. Каждый кандидат проходит слушания в соответствующем комитете Сената, где оценивается его профессиональная компетентность, этика и политическая позиция. После этого комитет дает рекомендацию об утверждении, а Сенат голосует за каждую кандидатуру отдельно.

Предыстория: