Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп объявил свой состав Администрации президента США

Иван ДьяконовВторник, 21 января 2025, 02:08
Трамп объявил свой состав Администрации президента США
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

47-й президент США Дональд Трамп представил список кандидатур на ключевые должности в своей администрации, включая министерство обороны, разведку и Государственный департамент.

Источник: сайт Белого дома

Детали: Среди выдвинутых кандидатур:

Реклама:

Скотт Бессент – на должность министра финансов.

Памела Бонди – на должность генерального прокурора.

Дуглас Бургум – на должность министра внутренних дел.

РЕКЛАМА:

Лори Чавес-ДеРемер – на должность министра труда.

Дуглас Коллинз – на должность министра по делам ветеранов.

Шон Даффи – на должность министра транспорта.

Питер Хегсет – на должность министра обороны.

Роберт Ф. Кеннеди-младший – на должность министра здравоохранения и социальных служб.

Говард Латник – на должность министра торговли.

Линда МакМагон – на должность министра образования.

Кристи Ноэм – на должность министра внутренней безопасности.

Брук Роллинс – на должность министра сельского хозяйства.

Марко Рубио – на должность Государственного секретаря.

Эрик Тернер – на должность министра жилищного строительства и городского развития.

Кристофер Райт – на должность министра энергетики.

Тулси Габбард – на должность директора национальной разведки.

Джеймисон Грир – на должность торгового представителя США с рангом чрезвычайного и полномочного посла.

Келли Леффлер – на должность администратора управления малого бизнеса.

Джон Рэтклифф – на должность директора Центрального разведывательного управления.

Элис Стефаник – на должность представителя США при Организации Объединенных Наций с рангом и статусом чрезвычайного и полномочного посла, а также на должность представителя США в Совете Безопасности ООН.

Рассел Воут – на должность директора Административно–бюджетного управления.

Ли Зелдин – на должность администратора Агентства по охране окружающей среды.

Контекст: Согласно Конституции США, кандидатуры на ключевые должности в Администрации должны быть утверждены Сенатом. Каждый кандидат проходит слушания в соответствующем комитете Сената, где оценивается его профессиональная компетентность, этика и политическая позиция. После этого комитет дает рекомендацию об утверждении, а Сенат голосует за каждую кандидатуру отдельно.

Предыстория: 

  • Дональд Трамп в понедельник, 20 января, принял присягу во время церемонии в Капитолии и стал 47-м президентом США.
  • Трамп стал вторым американским президентом в истории, который будет занимать два президентских срока не подряд. Кроме того, к завершению второй каденции ему исполнится 82 года, поэтому он станет самым старым президентом США в истории.

ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Путин сигнализирует россиянам, что не будет участвовать в мирных переговорах в ближайшем будущем – ISW
Генерала Галушкина повторно взяли под стражу: на этот раз без права на залог
Задержание генералов: оборонный комитет Рады напомнил о существовании боевого иммунитета в Украине
фотоВ Словакии начались массовые протесты против правительства Фицо
Суд арестовал мэра Ирпеня
Шмыгаль анонсировал построение 900 МВт мощностей генерации на 2025 год
Все новости...
Трамп
Президент Панамы ответил на намерения Трампа "вернуть" Панамский канал
Генсек НАТО поздравил Трампа: вместе мы сможем достичь мира через силу
Трамп пообещал быть миротворцем
Последние новости
07:42
ФотоВ результате российской атаки на Киевщине повреждены жилой дом и предприятие – ОВА
07:25
За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1650 оккупантов – Генштаб
07:00
Сенат США утвердил Пита Хегсета на должность главы Пентагона
06:10
Путин сигнализирует россиянам, что не будет участвовать в мирных переговорах в ближайшем будущем – ISW
05:27
Россияне продвинулись в Торецке и еще трех населенных пунктах – DeepState
04:51
Российский суд приговорил жителя Херсонщины к 14 годам лишения свободы – росСМИ
03:40
03:14
США рассматривают возможность покупки оружия для Украины за счет замороженных российских активов
02:37
Ткаченко: Киевская городская военная администрация заменит руководителей районных госадминистраций
01:57
Безрукова заявила, что остается действующим руководителем АОЗ несмотря на решение Минобороны
Все новости...
Реклама:
Реклама: