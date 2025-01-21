Президент Трамп підписав указ про вихід США з Паризької кліматичної угоди

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про вихід США з Паризької кліматичної угоди у перші години свого нового президентського терміну. Це вже вдруге, коли Трамп ініціює вихід з міжнародного пакту, спрямованого на боротьбу з глобальним потеплінням.

Джерело: указ Трампа, Axios, BBC

Деталі: Паризька угода – це міжнародний пакт, спрямований на обмеження глобального потепління шляхом зменшення викидів парникових газів. Це вже друга спроба адміністрації Трампа вивести США з Паризької угоди. Перша відбулася у 2017 році, але її скасував Джо Байден у перший день свого президентства у 2021 році.

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Згідно з процедурою, США доведеться чекати рік для офіційного виходу.

Білий дім оголосив про "національну енергетичну надзвичайну ситуацію", окресливши низку змін, спрямованих на скасування кліматичних норм США та підвищення видобутку нафти й газу. Це рішення прийнято після історичного підвищення глобальної температури, яка у 2024 році вперше перевищила позначку у +1,5°C, порівняно з доіндустріальним рівнем.

Хоча Паризька угода не є юридично зобов’язуючою, вона є ключовим документом, що спонукає до глобальної співпраці для боротьби з причинами глобального потепління.

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Тепер США приєднаються до Ірану, Ємену та Лівії як одні з небагатьох країн, що залишаються поза угодою, підписаною 10 років тому в столиці Франції.

Білий дім також анонсував низку змін, зокрема скасування кліматичних ініціатив адміністрації Байдена: скорочення інвестицій у чисту енергію, скасування стимулів для електромобілів та розширення видобутку нафти й газу.

"Ми будемо бурити, крихітко, бурити", – заявив Трамп. У своїй інавгураційній промові він також наголосив, що США розпочнуть нову еру розвідки нафти й газу.

Пряма мова Трампа: "Ми знизимо ціни, знову наповнимо наші стратегічні запаси аж до самого верху та експортуватимемо американські енергоносії по всьому світу. Ми знову станемо багатою нацією, і це рідке золото під нашими ногами нам у цьому допоможе".

Деталі: "Ігнорування глобального буму чистої енергії вартістю 2 трильйони доларів лише сприятиме збагаченню конкурентів, тоді як наслідки кліматичних катастроф продовжать руйнувати життя та економіку", – сказав глава ООН з питань клімату Саймон Стілл.

Довідково: Паризька кліматична угода була укладена у 2015 році для спільної боротьби з ризиками зміни клімату. Її мета – утримати зростання середньої світової температури на рівні менше 2°C від доіндустріального рівня, а в ідеальному варіанті – менше 1,5°C.

США відповідальні приблизно за 15% глобальних викидів парникових газів".