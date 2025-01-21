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Президент Трамп подписал указ о выходе США из Парижского климатического соглашения

Иван ДьяконовВторник, 21 января 2025, 03:18
Президент Трамп подписал указ о выходе США из Парижского климатического соглашения
Президент Трамп выступает во время церемонии инаугурации. Фото: Getty Images

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Парижского климатического соглашения в первые часы своего нового президентского срока. Это уже второй раз, когда Трамп инициирует выход из международного пакта, направленного на борьбу с глобальным потеплением.

Источник: указ Трампа, Axios, BBC

Детали: Парижское соглашение – это международный пакт, направленный на ограничение глобального потепления путем уменьшения выбросов парниковых газов. Это уже вторая попытка администрации Трампа вывести США из Парижского соглашения. Первая состоялась в 2017 году, но ее отменил Джо Байден в первый день своего президентства в 2021 году. 

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Согласно процедуре, США придется ждать год для официального выхода.

Белый дом объявил о "национальной энергетической чрезвычайной ситуации", очертив ряд изменений, направленных на отмену климатических норм США и повышение добычи нефти и газа. Это решение принято после исторического повышения глобальной температуры, которая в 2024 году впервые превысила отметку в +1,5°C, по сравнению с доиндустриальным уровнем. 

Хотя Парижское соглашение не является юридически обязывающим, оно является ключевым документом, побуждающим к глобальному сотрудничеству для борьбы с причинами глобального потепления.

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Теперь США присоединятся к Ирану, Йемену и Ливии как одни из немногих стран, остающихся вне соглашения, подписанного 10 лет назад в столице Франции.

Белый дом также анонсировал ряд изменений, в частности отмену климатических инициатив администрации Байдена: сокращение инвестиций в чистую энергию, отмена стимулов для электромобилей и расширение добычи нефти и газа.

"Мы будем бурить, крошка, бурить", – заявил Трамп. В своей инаугурационной речи он также отметил, что США начнут новую эру разведки нефти и газа. 

Прямая речь Трампа: "Мы снизим цены, снова наполним наши стратегические запасы до самого верха и будем экспортировать американские энергоносители по всему миру. Мы снова станем богатой нацией, и это жидкое золото под нашими ногами нам в этом поможет".

Детали: "Игнорирование глобального бума чистой энергии стоимостью 2 триллиона долларов только будет способствовать обогащению конкурентов, тогда как последствия климатических катастроф продолжат разрушать жизнь и экономику", – сказал глава ООН по вопросам климата Саймон Стилл.

Справочно: Парижское климатическое соглашение было заключено в 2015 году для совместной борьбы с рисками изменения климата. Его цель – удержать рост средней мировой температуры на уровне менее 2°C от доиндустриального уровня, а в идеальном варианте – менее 1,5°C.

США ответственны примерно за 15% глобальных выбросов парниковых газов".

климатТрампСША
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