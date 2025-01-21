Ердоган пообіцяв премʼєру Словаччини допомогти з постачанням російського газу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо сприяти забезпеченню постачання російського газу через Туреччину. Турецький лідер запевнив у готовності до переговорів із Росією для пошуку рішення, що відповідає енергетичним потребам Словаччини.

Джерело: Bloomberg, передає "Європейська правда"

Деталі: На пресконференції за підсумками зустрічі з Фіцо Ердоган підтвердив, що Туреччина готова вести переговори зі Словаччиною та Росією для пошуку рішення щодо транзиту російського газу.

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"Зробімо крок", – сказав турецький лідер, додавши, що його міністр закордонних справ Хакан Фідан звернеться до російського візаві, а він сам поговорить з російським правителем Володимиром Путіним.

"Досягнімо рішення щодо потреб Словаччини в природному газі", – додав Ердоган.

Словацький премʼєр своєю чергою заявив, що можна було б знайти альтернативне рішення для постачання російського газу до Словаччини через газопровід "Турецький потік" і далі до Болгарії, Румунії та Угорщини.

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"Російські партнери повинні долучитися і підтвердити, чи готові вони збільшити обсяги цього газу, щоб він потрапив на словацьку територію", – сказав Фіцо під час пресконференції.

Він додав, що міністерка економіки Словаччини поїде до Туреччини для подальшого обговорення цього питання наступного тижня.

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