Эрдоган пообещал премьеру Словакии помочь с поставками российского газа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо способствовать обеспечению поставок российского газа через Турцию. Турецкий лидер заверил в готовности к переговорам с Россией для поиска решения, отвечающего энергетическим потребностям Словакии.
Источник: Bloomberg, передает "Европейская правда"
Детали: На пресс-конференции по итогам встречи с Фицо Эрдоган подтвердил, что Турция готова вести переговоры со Словакией и Россией для поиска решения по транзиту российского газа.
"Сделаем шаг", – сказал турецкий лидер, добавив, что его министр иностранных дел Хакан Фидан обратится к российскому визави, а он сам поговорит с российским правителем Владимиром Путиным.
"Давайте достигнем решения относительно потребностей Словакии в природном газе", – добавил Эрдоган.
Словацкий премьер в свою очередь заявил, что можно было бы найти альтернативное решение для поставок российского газа в Словакию через газопровод "Турецкий поток" и далее в Болгарию, Румынию и Венгрию.
"Российские партнеры должны присоединиться и подтвердить, готовы ли они увеличить объемы этого газа, чтобы он попал на словацкую территорию", - сказал Фицо во время пресс-конференции.
Он добавил, что министр экономики Словакии поедет в Турцию для дальнейшего обсуждения этого вопроса на следующей неделе.
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Предыстория:
- Контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу закончился в конце 2024 года после того, как украинская сторона решила не продлевать его.
- Словацкий премьер Роберт Фицо резко раскритиковал Киев за эти действия и выразил многочисленные угрозы в адрес Украины.