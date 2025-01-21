Трамп оголосив про вихід США зі складу Всесвітньої організації охорони здоров’я

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), що може негативно вплинути на глобальну систему охорони здоров’я та ускладнити боротьбу з майбутніми пандеміями.

Джерело: указ Трампа, The New York Times, Reuters

Деталі: Трамп пояснив своє рішення "неправильним поводженням ВООЗ з пандемією COVID-19" та "нездатністю організації до реформ". Серед інших причин названо "несправедливо високі фінансові внески США" у порівнянні з іншими країнами, такими як Китай.

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"Всесвітня організація охорони здоров'я обкрадала нас, всі обкрадають Сполучені Штати. Цього більше не буде", – заявив Трамп під час підписання угоди.

Цей крок не став несподіванкою, адже Трамп критикує ВООЗ ще з 2020 року, звинувачуючи організацію у сприянні зусиллям Китаю "ввести світ в оману" щодо походження COVID.

ВООЗ рішуче заперечує ці звинувачення та заявляє, що продовжує тиснути на Пекін, щоб той поділився даними, які допоможуть визначити, чи з’явився COVID внаслідок контакту людини з інфікованими тваринами, чи через дослідження подібних вірусів у китайській лабораторії.

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Рішення Трампа означає, що через 12 місяців США вийдуть з агенції Організації Об'єднаних Націй у сфері охорони здоров'я і припинять фінансову підтримку її роботи. Сполучені Штати на сьогодні є найбільшим фінансовим донором ВООЗ, на який припадає близько 18% її загального фінансування. Останній дворічний бюджет ВООЗ на 2024-2025 роки склав $6,8 млрд.

Координатора Білого дому з реагування на Covid-19 під час адміністрації Байдена, доктор Ашиш Джа назвав рішення президента Дональда Трампа про вихід із Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) "стратегічною помилкою."

"ВООЗ – це досить важлива організація, і вихід Америки створює політичний вакуум, який може заповнити лише одна країна – і це Китай", – сказав Джа в інтерв’ю CNN.

Рішення про вихід може обмежити доступ американського Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) до глобальних даних, які надає ВООЗ. Наприклад, у 2020 році ВООЗ поділилася генетичною послідовністю нового коронавірусу, отриманою з Китаю, з усіма країнами-членами.

Законодавці Республіканської партії критикують ВООЗ через роботу організації над "договором про пандемію", покликаним посилити готовність до пандемій і запровадити юридично обов’язкову політику для країн-членів. Документ передбачає нагляд за патогенами, швидкий обмін даними про спалахи, а також розбудову місцевих ланцюгів виробництва та постачання вакцин і ліків.

Республіканці розглядають цю угоду як загрозу американському суверенітету.

Експерт із права громадського здоров’я з Джорджтаунського університету Лоуренс О. Гостін, який брав участь у переговорах щодо укладення договору, заявив, що вихід США із ВООЗ стане "глибокою раною" для громадської охорони здоров’я, але "ще більш глибокою раною для американських національних інтересів і національної безпеки".

Пряма мова Гостіна: "Вихід США із ВООЗ стане тяжким ударом для глобального громадського здоров’я, але ще більшою втратою для національних інтересів і безпеки Америки".

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