Трамп помилував засновника "Шовкового шляху", засудженого до довічного за продаж наркотиків

Президент США Дональд Трамп у вівторок оголосив про повне та безумовне помилування Росса Ульбріхта, засновника підпільного онлайн-майданчика Silk Road (Шовковий шлях – ред.), який відбував довічне ув’язнення за організацію незаконної торгівлі наркотиками на суму понад 200 мільйонів доларів.

Джерело: Reuters, Трамп у соцмережі Truth Social

Деталі: Ульбріхта було заарештовано у 2013 році та засуджено у 2015 році за керування "Шовковим шляхом" – підпільним інтернет-майданчиком, де понад 100 тисяч користувачів купували та продавали нелегальні наркотики, зброю та інші незаконні послуги на мільйони доларів, використовуючи біткоїни для оплати. Прокурори зазначили, що люди помирали внаслідок вживання наркотиків, придбаних на цьому сайті.

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Пряма мова Трампа: "Покидьки, які працювали над тим, щоб засудити його, були одними з тих самих божевільних, які брали участь у сучасному озброєнні уряду проти мене".

Деталі: Він додав, що помилування є "повним і безумовним" та повідомив, що зателефонував матері Ульбріхта, щоб поділитися цією новиною.

Трамп оголосив про плани помилування Ульбріхта ще в травні 2024 року під час виступу на Національному з'їзді Лібертаріанської партії, яка виступає за легалізацію наркотиків і наполягала на звільненні Ульбріхта, називаючи його справу прикладом надмірного втручання уряду.

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Очікується, що адміністрація Трампа значно змінить курс на тлі жорсткого регулювання криптовалютного сектора, яке проводилося за часів Джо Байдена.

Під час судового процесу прокурори стверджували, що Ульбріхт, під псевдонімом Dread Pirate Roberts (Страшний Пірат Робертс), вживав крайніх заходів для захисту майданчика, включаючи замовлення вбивств кількох осіб, які становили загрозу. Проте прокурори визнали, що немає жодних доказів того, що будь-які вбивства дійсно були здійснені.

Ульбріхт визнав, що створив "Шовковий шлях", але його адвокати стверджували, що він пізніше передав сайт іншим особам і став "цапом-відбувайлом" для справжніх операторів.

"Я хотів дати людям можливість робити вибір у своєму житті, забезпечивши конфіденційність і анонімність", – сказав Ульбріхт на слуханні під час винесення вироку у травні 2015 року.

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