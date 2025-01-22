Трамп помиловал основателя "Шелкового пути", приговоренного к пожизненному за продажу наркотиков

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о полном и безусловном помиловании Росса Ульбрихта, основателя подпольной онлайн-площадки Silk Road (Шелковый путь – ред.), который отбывал пожизненное заключение за организацию незаконной торговли наркотиками на сумму более 200 миллионов долларов.

Источник: Reuters, Трамп в соцсети Truth Social

Детали: Ульбрихт был арестован в 2013 году и осужден в 2015 году за управление "Шелковым путем" – подпольной интернет-площадкой, где более 100 тысяч пользователей покупали и продавали нелегальные наркотики, оружие и другие незаконные услуги на миллионы долларов, используя биткоины для оплаты. Прокуроры отметили, что люди умирали в результате употребления наркотиков, приобретенных на этом сайте.

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Прямая речь Трампа: "Подонки, которые работали над тем, чтобы осудить его, были одними из тех же сумасшедших, которые участвовали в современном вооружении правительства против меня".

Детали: Он добавил, что помилование является "полным и безусловным" и сообщил, что позвонил матери Ульбрихта, чтобы поделиться этой новостью.

Трамп объявил о планах помилования Ульбрихта еще в мае 2024 года во время выступления на Национальном съезде Либертарианской партии, которая выступает за легализацию наркотиков и настаивала на освобождении Ульбрихта, называя его дело примером чрезмерного вмешательства правительства.

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Ожидается, что администрация Трампа значительно изменит курс на фоне жесткого регулирования криптовалютного сектора, которое проводилось во времена Джо Байдена.

Во время судебного процесса прокуроры утверждали, что Ульбрихт, под псевдонимом Dread Pirate Roberts (Страшный Пират Робертс), принимал крайние меры для защиты площадки, включая заказ убийств нескольких лиц, которые представляли угрозу. Однако прокуроры признали, что нет никаких доказательств того, что какие-либо убийства действительно были совершены.

Ульбрихт признал, что создал "Шелковый путь", но его адвокаты утверждали, что он позже передал сайт другим лицам и стал "козлом отпущения" для настоящих операторов.

"Я хотел дать людям возможность делать выбор в своей жизни, обеспечив конфиденциальность и анонимность", – сказал Ульбрихт на слушании во время вынесения приговора в мае 2015 года.

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