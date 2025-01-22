СБУ: Відомий адвокат навів ракетний удар РФ по Дніпру і намагався втекти з України

Правоохоронці повідомили про затримання адвоката, який здавав місця зберігання озброєння ЗСУ та корегував ракетні удари ворога по Дніпру та намагався виїхати з України.

Джерело: СБУ, ОГП, джерело УП в правоохоронних органах

Олександр Самарець фото, надане уп джерелом

Дослівно спецслужба: "Співробітники СБУ затримали фігуранта при спробі втечі з нашої держави на пункті пропуску "Краківець", через який він намагався виїхати за кордон.

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Задокументовано як зрадник скоригував ракетний обстріл противника по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні і розвідувальні дрони".

Деталі: В повідомленні превоохоронців не вказано ім'я підозрюваного, але за даними джерела "Української правди", йдеться про голову місцевої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Олександра Самарця.

В СБУ зазначають, що для завдання максимальної шкоди адвокат передав ФСБ не просто загальні координати підприємства, а точні відмітки розташування технологічних цехів та складів зберігання БПЛА.

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В грудні 2023 року росіяни завдали удар за його координатами, внаслідок чого загинуло шість і важко поранено 30 українців. Також від атаки було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

За матеріалами справи, зрадник прозвітував російським кураторам про наслідки "прильоту" і для подальших обстрілів м. Дніпро надіслав координати іншого стратегічного об’єкта, що розташований у місті.

Як встановило слідство, комунікація агента з його російським куратором відбувалася через "зв’язкового". Ним виявився давній знайомий фігуранта, так званий "перший заступник голови Красногвардійської районної адміністрації Криму", який працює на російську спецслужбу.

Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували злочини російського агента і затримали його на спробі втечі.

Під час обшуків в оселі та офісі затриманого вилучено мобільні телефони та сім-карти із доказами його підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки України повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.