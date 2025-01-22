СБУ: Известный адвокат навел ракетный удар РФ по Днепру и пытался сбежать из Украины

Правоохранители сообщили о задержании адвоката, который сдавал места хранения вооружения ВСУ, корректировал ракетные удары врага по Днепру: он пытался выехать из Украины.

Источник: СБУ, ОГП, источник УП в правоохранительных органах

Александр Самарец фото, предоставленное уп источником

Дословно спецслужба: "Сотрудники СБУ задержали фигуранта при попытке бегства из нашего государства на пункте пропуска "Краковец", через который он пытался выехать за границу.

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Задокументировано как предатель скорректировал ракетный обстрел противника по местной компании, которая модернизирует и восстанавливает ударные и разведывательные дроны".

Детали: В сообщении превоохранителей не указано имя подозреваемого, но по данным источника "Украинской правды", речь идет о председателе местной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Александре Самарце.

В СБУ отмечают, что для нанесения максимального вреда адвокат передал ФСБ не просто общие координаты предприятия, а точные отметки расположения технологических цехов и складов хранения БПЛА.

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В декабре 2023 года россияне нанесли удар по его координатам, в результате чего погибли шесть и были тяжело ранены 30 украинцев. Также во время атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

По материалам дела, предатель отчитался российским кураторам о последствиях "прилета" и для дальнейших обстрелов г. Днепр прислал координаты другого стратегического объекта, расположенного в городе.

Как установило следствие, коммуникация агента с его российским куратором происходила через "связного". Им оказался давний знакомый фигуранта, так называемый "первый заместитель председателя Красногвардейской районной администрации Крыма", который работает на российскую спецслужбу.

Контрразведчики и следователи СБУ задокументировали преступления российского агента и задержали его при попытке бегства.

Во время обысков в доме и офисе задержанного изъяты мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами его подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.