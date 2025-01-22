СБУ: Известный адвокат навел ракетный удар РФ по Днепру и пытался сбежать из Украины
Правоохранители сообщили о задержании адвоката, который сдавал места хранения вооружения ВСУ, корректировал ракетные удары врага по Днепру: он пытался выехать из Украины.
Источник: СБУ, ОГП, источник УП в правоохранительных органах
Дословно спецслужба: "Сотрудники СБУ задержали фигуранта при попытке бегства из нашего государства на пункте пропуска "Краковец", через который он пытался выехать за границу.
Задокументировано как предатель скорректировал ракетный обстрел противника по местной компании, которая модернизирует и восстанавливает ударные и разведывательные дроны".
Детали: В сообщении превоохранителей не указано имя подозреваемого, но по данным источника "Украинской правды", речь идет о председателе местной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Александре Самарце.
В СБУ отмечают, что для нанесения максимального вреда адвокат передал ФСБ не просто общие координаты предприятия, а точные отметки расположения технологических цехов и складов хранения БПЛА.
В декабре 2023 года россияне нанесли удар по его координатам, в результате чего погибли шесть и были тяжело ранены 30 украинцев. Также во время атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
По материалам дела, предатель отчитался российским кураторам о последствиях "прилета" и для дальнейших обстрелов г. Днепр прислал координаты другого стратегического объекта, расположенного в городе.
Как установило следствие, коммуникация агента с его российским куратором происходила через "связного". Им оказался давний знакомый фигуранта, так называемый "первый заместитель председателя Красногвардейской районной администрации Крыма", который работает на российскую спецслужбу.
Контрразведчики и следователи СБУ задокументировали преступления российского агента и задержали его при попытке бегства.
Во время обысков в доме и офисе задержанного изъяты мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами его подрывной деятельности в пользу РФ.
Следователи Службы безопасности Украины сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.