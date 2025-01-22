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У НАТО вважають, що в РФ наразі нема потенціалу для великого прориву на фронті

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Середа, 22 січня 2025, 10:50
У НАТО вважають, що в РФ наразі нема потенціалу для великого прориву на фронті
ПІДБИТА ТЕХНІКА ОКУПАНТІВ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ ЗСУ

Командувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі вважає, що наразі Росія не має військового потенціалу для великого прориву на фронті в Україні.

Джерело: Каволі під час дискусії на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, "Голос Америки", "Європейська правда"

Деталі: Журналісти запитали у Каволі, як може розвиватись ситуація на полі бою впродовж 2025 року. На це він заявив, що не переживає, що "Україна може раптово програти".

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"Я не бачу потенціалу для масованого прориву (росіян – ред.). І це не політичне, а військове бачення. Це пов'язано із (ситуацією – ред.) в обох сторін – ефективна оборона, яку чинять українці, але й також зі складнощами для російської сторони створити значні наступальні сили, щоб здійснити потенційний прорив", – пояснив він.

На думку генерала, цього року у війні буде значно більше невеликих наступальних дій. Він наголосив, що для Росії вони виснажливі.

"Ми бачимо, що вони виснажливі для Росії. Адже є причина, чому Росія привезла тисячі й тисячі солдатів з Північної Кореї", – сказав він.

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Військовий також очікує, що й надалі буде спостерігатися "напруження між бажанням наступати і браком живої сили з боку росіян".

"Думаю, це значною мірою визначатиме конфлікт і змусить росіян використовувати більше зброї стримування, як вони це роблять в останні роки, як ми побачили", – підсумував Каволі.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський говорив про можливість завершення війни у 2025 році.

Водночас він наголошував, що для цього Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки, аби посилити свою переговорну позицію перед Росією.

НАТОросійсько-українська війнаРосіяУкраїна
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