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В НАТО считают, что у РФ пока нет потенциала для большого прорыва на фронте

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоСреда, 22 января 2025, 10:50
В НАТО считают, что у РФ пока нет потенциала для большого прорыва на фронте
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Командующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи считает, что сейчас Россия не располагает военным потенциалом для большого прорыва на фронте в Украине.

Источник: Каволи во время дискуссии на полях Всемирного экономического форума в Давосе, "Голос Америки", "Европейская правда"

Детали: Журналисты спросили у Каволи, как может развиваться ситуация на поле боя в течение 2025 года. На это он заявил, что не переживает, что "Украина может внезапно проиграть".

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"Я не вижу потенциала для массированного прорыва (россиян – ред.). И это не политическое, а военное видение. Это связано с (ситуацией – ред.) у обеих сторон – эффективная оборона, которую ведут украинцы, но также со сложностями для российской стороны создать значительные наступательные силы, чтобы осуществить потенциальный прорыв", – пояснил он.

По мнению генерала, в этом году в войне будет значительно больше небольших наступательных действий. Он подчеркнул, что для России они изнурительны.

"Мы видим, что они изнурительны для России. Ведь есть причина, почему Россия привезла тысячи и тысячи солдат из Северной Кореи", – сказал он.

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Военный также ожидает, что и в дальнейшем будет наблюдаться "напряжение между желанием наступать и нехваткой живой силы у россиян".

"Думаю, это в значительной степени будет определять конфликт и заставит россиян использовать больше оружия сдерживания, как они и делают в последние годы, как мы увидели", – подытожил Каволи.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский говорил о возможности завершения войны в 2025 году.

В то же время он отмечал, что для этого Украина должна получить надежные гарантии безопасности, чтобы усилить свою переговорную позицию перед Россией.

НАТОроссийско-украинская войнаРосcияУкраина
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