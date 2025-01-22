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Опитування: п’ята частина українців хотіла б емігрувати у разі відкриття кордонів

Анастасія ПроцСереда, 22 січня 2025, 11:17
Опитування: п’ята частина українців хотіла б емігрувати у разі відкриття кордонів
Ілюстративне фото: Getty Images

21% українців хотіли б емігрувати після повного відкриття кордонів через відсутність можливостей для розвитку та наслідки війни. Водночас 70% не планують виїжджати на постійне місце проживання, а 9% не змогли визначитися з відповіддю.

Джерело: результати спільного опитування фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 

Деталі: Серед чоловіків частка тих, хто хотів би емігрувати, становить 25%, тоді як серед жінок – 17%. Найчастіше бажання виїхати висловлювали молоді люди віком від 18 до 29 років – 33%. 

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Зі збільшенням віку частка охочих покинути країну зменшується: серед респондентів 30–39 років виїхати хотіли б 27%, 40–49 років – 23%, 50–59 років – 16%, а серед тих, кому понад 60 років, – лише 9%.

 
опитування фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 

26,5% респондентів, які до початку повномасштабного вторгнення мешкали у східних областях, заявили про бажання виїхати за кордон на постійне місце проживання, якщо кордони будуть відкриті для всіх категорій населення. Серед мешканців західних регіонів цей показник становить 23%, у центральних областях – 19%, а в південних – 12%.

Серед тих, хто планує покинути Україну, основними мотиваціями є:

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  • відсутність можливостей для розвитку – 30,5%;
  • загроза життю через війну – 29%;
  • недостатня соціальна підтримка з боку держави – 29%;
  • бажання возз’єднатися з рідними – 26%;
  • необхідність евакуювати залежних родичів – 23%;
  • неможливість знайти відповідну роботу – 21%.

Опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року методом face-to-face.

Опитано 1518 респондентів віком від 18 років, які проживають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві. У Запорізькій, Донецькій, Харківській і Херсонській областях опитування проводили лише на територіях, що контролюються урядом України.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Склад макрорегіонів:

  • Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.
  • Центр: Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області, а також місто Київ.
  • Південь: Миколаївська, Херсонська та Одеська області.
  • Схід: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Харківська області.

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