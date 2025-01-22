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Опрос: пятая часть украинцев хотела бы эмигрировать в случае открытия границ

Анастасия ПроцСреда, 22 января 2025, 11:17
Опрос: пятая часть украинцев хотела бы эмигрировать в случае открытия границ
Иллюстративное фото: Getty Images

21% украинцев хотели бы эмигрировать после полного открытия границ из-за отсутствия возможностей для развития и последствий войны. В то же время 70% не планируют выезжать на постоянное место жительства, а 9% не смогли определиться с ответом.

Источник: результаты совместного опроса фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова

Детали: Среди мужчин доля тех, кто хотел бы эмигрировать, составляет 25%, тогда как среди женщин – 17%. Чаще всего желание уехать выражали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет – 33%.

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С увеличением возраста доля желающих покинуть страну уменьшается: среди респондентов 30-39 лет уехать хотели бы 27%, 40-49 лет – 23%, 50-59 лет – 16%, а среди тех, кому больше 60 лет, – только 9%.

 
опрос фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова

26,5% респондентов, которые до начала полномасштабного вторжения жили в восточных областях, заявили о желании выехать за границу на постоянное место жительства, если границы будут открыты для всех категорий населения. Среди жителей западных регионов этот показатель составляет 23%, в центральных областях – 19%, а в южных – 12%.

Среди тех, кто планирует покинуть Украину, основными мотивациями являются:

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  • отсутствие возможностей для развития – 30,5%;
  • угроза жизни из-за войны – 29%;
  • недостаточная социальная поддержка со стороны государства – 29%;
  • желание воссоединиться с родными – 26%;
  • необходимость эвакуировать зависимых родственников – 23%;
  • невозможность найти подходящую работу – 21%.

Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 29 ноября по 14 декабря 2024 года методом face-to-face.

Опрошено 1518 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве. В Запорожской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%. В то же время дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Состав макрорегионов:

  • Запад: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая области.
  • Центр: Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области, а также город Киев.
  • Юг: Николаевская, Херсонская и Одесская области.
  • Восток: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Запорожская, Харьковская области.

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