Якщо Трамп захоче, то Україна вступить в НАТО – Зеленський

Президент Володимир Зеленський впевнений, що новообраний президент США Дональд Трамп може вплинути на питання про вступ України до НАТО.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на заяву Зеленського під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради в Давосі

Пряма мова: "Все залежить від США. Якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО, усі будуть за. Якщо президент Трамп не буде готовий бачити нас в НАТО – ми не будемо в НАТО".

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Деталі: Зеленський заявив, що від початку деякі держави вели непрозору політику щодо України і не підтримували її вступ до НАТО.

"Це були просто неправдиві слова, що Україна буде в НАТО, тому що минали десятиріччя, а Україна так і не стала членом НАТО. Це було нечесно", – наголосив він.

Український президент акцентував, що США та Німеччина мали слабку позицію щодо вступу України до НАТО і вели діалог з росіянами з цього питання.

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Однак, на його думку, вони програли цей діалог, тому що завжди апелюють до того, що колись були домовленості з Росією.

"Я хотів би вирівняти рівень поваги інших до України. І ми боремося за гарантії безпеки, ми хочемо бути в НАТО, більшість країн НАТО нас підтримують", – заявив Зеленський.

Зеленський акцентував, що є чотири країни, які не підтримують Україну в НАТО: США, Німеччина, Словаччина і Угорщина.

Передісторія: