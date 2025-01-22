Если Трамп захочет, то Украина вступит в НАТО – Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может повлиять на вопрос о вступлении Украины в НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Зеленского во время встречи с представителями Международной медиарады в Давосе

Прямая речь: "Все зависит от США. Если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут за. Если президент Трамп не будет готов видеть нас в НАТО – мы не будем в НАТО".

Реклама:

Детали: Зеленский заявил, что изначально некоторые государства вели непрозрачную политику в отношении Украины и не поддерживали ее вступление в НАТО.

"Это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, потому что проходили десятилетия, а Украина так и не стала членом НАТО. Это было нечестно", – подчеркнул он.

Украинский президент акцентировал, что США и Германия имели слабую позицию относительно вступления Украины в НАТО и вели диалог с россиянами по этому вопросу.

РЕКЛАМА:

Однако, по его мнению, они проиграли этот диалог, потому что всегда апеллируют к тому, что когда-то были договоренности с Россией.

"Я хотел бы выровнять уровень уважения других к Украине. И мы боремся за гарантии безопасности, мы хотим быть в НАТО, большинство стран НАТО нас поддерживают", – заявил Зеленский.

Зеленский акцентировал, что есть четыре страны, которые не поддерживают Украину в НАТО: США, Германия, Словакия и Венгрия.

Предыстория: