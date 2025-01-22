Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Если Трамп захочет, то Украина вступит в НАТО – Зеленский

Уляна Кричковская, Украинская правдаСреда, 22 января 2025, 12:07
Если Трамп захочет, то Украина вступит в НАТО – Зеленский
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский уверен, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может повлиять на вопрос о вступлении Украины в НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Зеленского во время встречи с представителями Международной медиарады в Давосе

Прямая речь: "Все зависит от США. Если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут за. Если президент Трамп не будет готов видеть нас в НАТО – мы не будем в НАТО".

Реклама:

Детали: Зеленский заявил, что изначально некоторые государства вели непрозрачную политику в отношении Украины и не поддерживали ее вступление в НАТО.

"Это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, потому что проходили десятилетия, а Украина так и не стала членом НАТО. Это было нечестно", – подчеркнул он.

Украинский президент акцентировал, что США и Германия имели слабую позицию относительно вступления Украины в НАТО и вели диалог с россиянами по этому вопросу. 

РЕКЛАМА:

Однако, по его мнению, они проиграли этот диалог, потому что всегда апеллируют к тому, что когда-то были договоренности с Россией.

"Я хотел бы выровнять уровень уважения других к Украине. И мы боремся за гарантии безопасности, мы хотим быть в НАТО, большинство стран НАТО нас поддерживают", – заявил Зеленский.

Зеленский акцентировал, что есть четыре страны, которые не поддерживают Украину в НАТО: США, Германия, Словакия и Венгрия. 

Предыстория:

ЗеленскийТрампЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСГВ "Хортица"
Колумбия не приняла депортационные рейсы из США, Трамп ввел жесткие ответные меры
Лукашенко рисуют на «выборах» более 87%
СМИ: Арахамия был в Капитолии на инаугурации Трампа
USAID в Украине получила приказ приостановить все проекты - СМИ
Над Украиной ночью сбили 50 БПЛА
Все новости...
Зеленский
Зеленский в день Соборности: Мы выбрали не страч, а меч, а в слове "вместе" наша сила
Гарантии безопасности и новая помощь: Зеленский встретился с президентом Финляндии
Зеленский: Украина никогда не признает оккупированные территории частью России
Последние новости
23:30
В прокат вышел фильм "Сент-Экзюпери": интервью с режиссером об особенностях фильма
23:19
Беларусь в день "выборов" освободила из тюрьмы гражданку США
23:05
Глава МИД Германии: Европа держит двери открытыми для демократической и свободной Беларуси
22:36
Почему возникают отеки на лице: 15 возможных причин, известных науке
22:27
Почти половина атак РФ пришлась на Покровское направление – Генштаб
22:14
На Львовщине легковушка столкнулась с маршруткой: 4 погибших
21:53
Зеленский: Сохраняем буферную зону на Курщине, чтобы обезопасить Сумы и Харьков
21:42
Глава МИД Литвы сделал три вывода после нового повреждения кабеля на Балтике
21:21
Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСГВ "Хортица"
21:16
Колумбия не приняла депортационные рейсы из США, Трамп ввел жесткие ответные меры
Все новости...
Реклама:
Реклама: