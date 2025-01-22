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Глава дипломатії ЄС: Трамп правий, коли каже, що ми витрачаємо мало на оборону

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Середа, 22 січня 2025, 12:17
Глава дипломатії ЄС: Трамп правий, коли каже, що ми витрачаємо мало на оборону
Кая Каллас, фото: Getty Images

Американський президент Дональд Трамп має рацію, коли каже, що Європейський Союз витрачає недостатньо на оборону.

Джерело: глава дипломатії ЄС Кая Каллас на щорічній конференції оборонного агентства ЄС, яку транслюють онлайн, "Європейська правда"

Деталі: Каллас зауважила, що, за даними розвідок, Росія може випробувати готовність ЄС до самооборони через 3-5 років, тому Євросоюзу слід наростити свої військові спроможності.

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"Минулого року країни-члени спільно витратили на оборону в середньому 1,9% ВВП, в той час як Росія витрачає 9%. Ми витрачаємо мільярди на наші школи, соціальний захист, охорону здоров’я, але якщо ми не інвестуватимемо більше в оборону – усе це під загрозою", – сказала Каллас.

Вона підкреслила, що неспроможність Європи інвестувати у військові спроможності також надсилає небезпечний сигнал агресору.

"Президент Трамп має рацію, кажучи, що ми не витрачаємо достатньо. Настав час інвестувати. Нам потрібні інвестиції від країн-членів та приватного сектору, але також із загального європейського бюджету", – заявила Кая Каллас.

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Президент США Дональд Трамп підтвердив, що вважає необхідним для членів НАТО, у тому числі європейських, витрачати на оборону 5% ВВП.

Президент Володимир Зеленський закликав держави Заходу не економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик Трампа збільшувати витрати на оборону до 5% ВВП.

ЄСТрампСША
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