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Глава дипломатии ЕС: Трамп прав, когда говорит, что мы тратим мало на оборону

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоСреда, 22 января 2025, 12:17
Глава дипломатии ЕС: Трамп прав, когда говорит, что мы тратим мало на оборону
Кайя Каллас, фото: Getty Images

Американский президент Дональд Трамп прав, когда говорит, что Европейский Союз тратит недостаточно на оборону.

Источник: глава дипломатии ЕС Кая Каллас на ежегодной конференции оборонного агентства ЕС, которую транслируют онлайн, "Европейская правда"

Детали: Каллас отметила, что, по данным разведок, Россия может испытать готовность ЕС к самообороне через 3-5 лет, поэтому Евросоюзу следует нарастить свои военные возможности.

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"В прошлом году страны-члены сообщества потратили на оборону в среднем 1,9% ВВП, в то время как Россия тратит 9%. Мы тратим миллиарды на наши школы, социальную защиту, здравоохранение, но если мы не будем инвестировать больше в оборону – все это под угрозой", – сказала Каллас.

Она подчеркнула, что неспособность Европы инвестировать в военные возможности также посылает опасный сигнал агрессору.

"Президент Трамп прав, говоря, что мы не тратим достаточно. Пришло время инвестировать. Нам нужны инвестиции от стран-членов и частного сектора, но также из общего европейского бюджета", – заявила Кая Каллас.

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО, в том числе европейских, тратить на оборону 5% ВВП.

Президент Владимир Зеленский призвал государства Запада не экономить на своей безопасности, и косвенно поддержал призыв Трампа увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП.

ЕСТрампСША
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