ЗМІ: Мати чиновниці Шевченківського суду Києва оформила російський паспорт і платить податки в РФ

Журналісти Hromadske виявили, що мати керівниці апарату Шевченківського райсуду Києва Аліни Зборщік веде бізнес в окупованому Луганську, платить податки в Росії та оформила російський паспорт у 2023 році. Окрім того, мати чиновниці володіє трьома квартирами в Києві, придбаними за зниженою ринковою ціною.

Джерело: розслідування Hromadske

Деталі: За даними журналістів, у 2016 році зарплата Аліни Зборщік становила 10 800 гривень на місяць, у 2021 році — 29 000 гривень, а наразі – 27 000 гривень. Однак її мати, Алла Зборщік, є власницею ТОВ "Гранд", яке займається виробництвом гофрованого паперу та картону. Підприємство працює з 1991 року в Луганську.

Реклама:

Спочатку компанією керував батько Аліни – Олександр Зборщік, а згодом бізнесом опікувалася її мати Алла. Станом на 2013 рік компанія мала понад 700 тисяч гривень чистого доходу.

У 2022 році "Гранд" зареєстровали в Росії, а в серпні 2023 року його внесли до Єдиного реєстру юридичних осіб РФ. Засновницею компанії залишається Алла Зборщік. У 2023 році компанія сплатила майже 600 тисяч рублів податків до російського бюджету та ще близько мільйона рублів до пенсійного фонду Росії – що еквівалентно приблизно 600 тисячам гривень.

фото: Hromadske

Також у 2023 році Алла Зборщік оформила російський паспорт.

РЕКЛАМА:

фото: Hromadske

Того ж року вона подарувала доньці 56 604 гривні. У 2022 році – 205 821 гривню. Окрім цього, ще 54 000 грн їй подарував Сергій Липченко, директор компанії "Гранд", яка працює на Росію. Журналісти зазначають, що Зборщік не вказала джерело цих коштів у своїй декларації.

фото: Hromadske

Офіційно керівниця апарату Шевченківського районного суду Києва мешкає в квартирі в ЖК "Автограф" у Дніпровському районі столиці, яка за документами належить її матері, що вказано в декларації.

фото: Hromadske

Квартиру придбали в березні 2018 року за 767 тисяч грн, хоча її ринкова вартість на той момент складала близько 2,5 мільйона грн.

фото: Hromadske

Мати чиновниці володіє ще двома квартирами в Києві. Одна з них – площею майже 50 м² – знаходиться в ЖК "Повітрофлотський квартал". Алла придбала її у квітні 2019 року, коли вартість таких квартир становила близько 100 тисяч доларів (приблизно 2,6 мільйона гривень за тодішнім курсом). Однак жінці вона обійшлась всього у 618 тисяч гривень, що за тогочасним курсом становить лише 23 тисячі доларів, тоді як ринкова вартість була близько 100 тисяч.

Ще одна квартира розташована в "Смартплазі". Це однокімнатна квартира площею 43 м², яку вона придбала в липні 2018 року. Тоді вартість такої квартири наближалася до 2 мільйонів гривень, але Алла придбала її за значно нижчу ціну – 795 тисяч гривень.

Окрім цього, Алла володіє автомобілем Toyota Highlander, вартість якого може досягати близько 2 мільйонів гривень.

Чиновниця ж користується незадекларованою Toyota Camry, яка належить Євгенії Жирновій– власниці компанії "Агроком-зп", що спеціалізується на торгівлі зерном, тютюном, насінням і кормами для тварин.

Євгенія в коментарі Hromadske пояснила: авто здала в оренду водію, а Аліну не знає.

Також, за даними розслідування, Аліна Зборщік декларує тільки квартиру в Києві, хоча фактично проживає в будинку на Київщині.

фото: Hromadske

Цей будинок збудований на землях, що належать її матері, Аллі Зборщік. Загальна площа ділянок складає 13 соток. Жінка придбала ці землі 27 липня 2020 року за офіційною ціною 135 тисяч гривень.