СМИ: Мать чиновницы Шевченковского суда Киева оформила российский паспорт и платит налоги в РФ

Журналисты Hromadske обнаружили, что мать руководительницы аппарата Шевченковского райсуда Киева Алины Зборщик ведет бизнес в оккупированном Луганске, платит налоги в России и оформила российский паспорт в 2023 году. Кроме того, мать чиновницы владеет тремя квартирами в Киеве, приобретенными по сниженной рыночной цене.

Источник: расследование Hromadske

Детали: По данным журналистов, в 2016 году зарплата Алины Зборщик составляла 10 800 гривен в месяц, в 2021 году – 29 000 гривен, а сейчас – 27 000 гривен. Однако ее мать, Алла Зборщик, является владелицей ООО "Гранд", которое занимается производством гофрированной бумаги и картона. Предприятие работает с 1991 года в Луганске.

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Сначала компанией руководил отец Алины - Александр Зборщик, а впоследствии бизнесом занималась ее мать Алла. По состоянию на 2013 год компания имела более 700 тысяч гривен чистого дохода.

В 2022 году "Гранд" зарегистрировали в России, а в августе 2023 года его внесли в Единый реестр юридических лиц РФ. Основательницей компании остается Алла Зборщик. В 2023 году компания уплатила почти 600 тысяч рублей налогов в российский бюджет и еще около миллиона рублей в пенсионный фонд России – что эквивалентно примерно 600 тысячам гривен.

фото: Hromadske

Также в 2023 году Алла Зборщик оформила российский паспорт.

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фото: Hromadske

В том же году она подарила дочери 56 604 гривны. В 2022 году – 205 821 гривну. Кроме этого, еще 54 000 грн ей подарил Сергей Липченко, директор компании "Гранд", которая работает на Россию. Журналисты отмечают, что Зборщик не указала источник этих средств в своей декларации.

фото: Hromadske

Официально руководитель аппарата Шевченковского районного суда Киева живет в квартире в ЖК "Автограф" в Днепровском районе столицы, которая по документам принадлежит ее матери, что указано в декларации.

фото: Hromadske

Квартиру приобрели в марте 2018 года за 767 тысяч грн, хотя ее рыночная стоимость на тот момент составляла около 2,5 миллиона грн.

фото: Hromadske

Мать чиновницы владеет еще двумя квартирами в Киеве. Одна из них – площадью почти 50 м² – находится в ЖК "Воздухофлотский квартал". Алла приобрела ее в апреле 2019 года, когда стоимость таких квартир составляла около 100 тысяч долларов (примерно 2,6 миллиона гривен по тогдашнему курсу). Однако женщине она обошлась всего в 618 тысяч гривен, что по тогдашнему курсу составляет лишь 23 тысячи долларов, тогда как рыночная стоимость была около 100 тысяч.

Еще одна квартира расположена в "Смартплазе". Это однокомнатная квартира площадью 43 м², которую она приобрела в июле 2018 года. Тогда стоимость такой квартиры приближалась к 2 миллионам гривен, но Алла приобрела ее за значительно более низкую цену – 795 тысяч гривен.

Кроме этого, Алла владеет автомобилем Toyota Highlander, стоимость которого может достигать около 2 миллионов гривен.

Чиновница же пользуется незадекларированной Toyota Camry, которая принадлежит Евгении Жирновой – владелице компании "Агроком-зп", специализирующейся на торговле зерном, табаком, семенами и кормами для животных.

Евгения в комментарии Hromadske объяснила: авто сдала в аренду водителю, а Алину не знает.

Также, по данным расследования, Алина Зборщик декларирует только квартиру в Киеве, хотя фактически проживает в доме на Киевщине. Этот дом построен на землях, принадлежащих ее матери, Алле Зборщик.

фото: Hromadske

Общая площадь участков составляет 13 соток. Женщина приобрела эти земли 27 июля 2020 года по официальной цене 135 тысяч гривен.