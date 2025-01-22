СМИ: Мать чиновницы Шевченковского суда Киева оформила российский паспорт и платит налоги в РФ
Журналисты Hromadske обнаружили, что мать руководительницы аппарата Шевченковского райсуда Киева Алины Зборщик ведет бизнес в оккупированном Луганске, платит налоги в России и оформила российский паспорт в 2023 году. Кроме того, мать чиновницы владеет тремя квартирами в Киеве, приобретенными по сниженной рыночной цене.
Источник: расследование Hromadske
Детали: По данным журналистов, в 2016 году зарплата Алины Зборщик составляла 10 800 гривен в месяц, в 2021 году – 29 000 гривен, а сейчас – 27 000 гривен. Однако ее мать, Алла Зборщик, является владелицей ООО "Гранд", которое занимается производством гофрированной бумаги и картона. Предприятие работает с 1991 года в Луганске.
Сначала компанией руководил отец Алины - Александр Зборщик, а впоследствии бизнесом занималась ее мать Алла. По состоянию на 2013 год компания имела более 700 тысяч гривен чистого дохода.
В 2022 году "Гранд" зарегистрировали в России, а в августе 2023 года его внесли в Единый реестр юридических лиц РФ. Основательницей компании остается Алла Зборщик. В 2023 году компания уплатила почти 600 тысяч рублей налогов в российский бюджет и еще около миллиона рублей в пенсионный фонд России – что эквивалентно примерно 600 тысячам гривен.
Также в 2023 году Алла Зборщик оформила российский паспорт.
В том же году она подарила дочери 56 604 гривны. В 2022 году – 205 821 гривну. Кроме этого, еще 54 000 грн ей подарил Сергей Липченко, директор компании "Гранд", которая работает на Россию. Журналисты отмечают, что Зборщик не указала источник этих средств в своей декларации.
Официально руководитель аппарата Шевченковского районного суда Киева живет в квартире в ЖК "Автограф" в Днепровском районе столицы, которая по документам принадлежит ее матери, что указано в декларации.
Квартиру приобрели в марте 2018 года за 767 тысяч грн, хотя ее рыночная стоимость на тот момент составляла около 2,5 миллиона грн.
Мать чиновницы владеет еще двумя квартирами в Киеве. Одна из них – площадью почти 50 м² – находится в ЖК "Воздухофлотский квартал". Алла приобрела ее в апреле 2019 года, когда стоимость таких квартир составляла около 100 тысяч долларов (примерно 2,6 миллиона гривен по тогдашнему курсу). Однако женщине она обошлась всего в 618 тысяч гривен, что по тогдашнему курсу составляет лишь 23 тысячи долларов, тогда как рыночная стоимость была около 100 тысяч.
Еще одна квартира расположена в "Смартплазе". Это однокомнатная квартира площадью 43 м², которую она приобрела в июле 2018 года. Тогда стоимость такой квартиры приближалась к 2 миллионам гривен, но Алла приобрела ее за значительно более низкую цену – 795 тысяч гривен.
Кроме этого, Алла владеет автомобилем Toyota Highlander, стоимость которого может достигать около 2 миллионов гривен.
Чиновница же пользуется незадекларированной Toyota Camry, которая принадлежит Евгении Жирновой – владелице компании "Агроком-зп", специализирующейся на торговле зерном, табаком, семенами и кормами для животных.
Евгения в комментарии Hromadske объяснила: авто сдала в аренду водителю, а Алину не знает.
Также, по данным расследования, Алина Зборщик декларирует только квартиру в Киеве, хотя фактически проживает в доме на Киевщине. Этот дом построен на землях, принадлежащих ее матери, Алле Зборщик.
Общая площадь участков составляет 13 соток. Женщина приобрела эти земли 27 июля 2020 года по официальной цене 135 тысяч гривен.