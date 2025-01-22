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На фронті загинув 68-річний командир штурмової групи ГУРу, пластун та ОУНівець Костянтин Жук

Українська правдаСереда, 22 січня 2025, 15:30
На фронті загинув 68-річний командир штурмової групи ГУРу, пластун та ОУНівець Костянтин Жук
Фото: Facebook Спецпідрозділ ГУР МО "Братство"

У травні 2024 року, прикриваючи відхід побратимів у Вовчанську Харківської області, загинув командир штурмових підрозділів і колишній комбат, полковник Костянтин Жук на псевдо "Нельсон". 

Джерело: повідомлення спецпідрозділу ГУР МО "Братство" у Facebook, речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов у Facebook

Дослівно спецпідрозділ "Братство": "Незважаючи на поважний вік, після початку великої війни долучився до батальйону ГУР МО "Братство". Керував кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців. Брав участь в управлінні обороною о.Зміїний. Загинув у Вовчанську, як командир штурмової групи, прикриваючи відхід побратимів".

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Деталі: Як повідомили бойові побратими, до війни "Нельсон" був професійним військовим, президентом Національної асоціації мотоциклістів України та одним із засновників київського "Пласту", а також членом ОУН з 1990-ї років.

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що Жук загинув у травні 2024 року, але "були певні причини, так довго зберігати таємницю".

"Під час оборони Києва він (Костянтин Жук – ред.) був вже непризовного віку і жоден підрозділ його не брав, а він не міг сидіти склавши руки. Він сформував і озброїв ДФТГ "Вільна Україна" при 112 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ. Направду під час оборони Києва, це було одне з найдієвіших і найбоєздатніших ДФТГ", – йдеться у дописі Ковальова.

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