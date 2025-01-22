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На фронте погиб 68-летний командир штурмовой группы ГУР, пластун и ОУНовец Константин Жук

Украинская правдаСреда, 22 января 2025, 15:30
На фронте погиб 68-летний командир штурмовой группы ГУР, пластун и ОУНовец Константин Жук
Фоото: Facebook Спецподразделение ГУР МО "Братство"

В мае 2024 года, прикрывая отход собратьев в Волчанске Харьковской области, погиб командир штурмовых подразделений и бывший комбат, полковник Константин Жук с псевдонимом "Нельсон". 

Источник: сообщение спецподразделения ГУР МО "Братство" в Facebook, представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в Facebook

Дословно спецподразделение "Братство": "Несмотря на почтенный возраст, после начала большой войны присоединился к батальону ГУР МО "Братство". Руководил несколькими подразделениями по привлечению иностранных добровольцев. Участвовал в управлении обороной о.Змеиный. Погиб в Волчанске, как командир штурмовой группы, прикрывая отход собратьев".

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Детали: Как сообщили боевые побратимы, до войны "Нельсон" был профессиональным военным, президентом Национальной ассоциации мотоциклистов Украины и одним из основателей киевского "Пласта", а также членом ОУН с 1990-х годов.

Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что Жук погиб в мае 2024 года, но "были определенные причины, так долго хранить тайну".

"Во время обороны Киева он (Константин Жук – ред.) был уже непризывного возраста и ни одно подразделение его не брало, а он не мог сидеть сложа руки. Он сформировал и вооружил ДФТО "Свободная Украина" при 112 отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ. Действительно во время обороны Киева, это было одно из самых действенных и боеспособных ДФТО", – говорится в заметке Ковалева.

российско-украинская войнаГУРпогибшие на войне
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