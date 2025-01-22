ЗМІ: Макрон та Шольц хочуть створити спільну стратегію для взаємодії з Трампом
Агентство Bloomberg від джерел дізналось, що президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц проведуть зустріч для вироблення єдиної стратегії для Європи щодо взаємодії з Дональдом Трампом під час його президентства
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg
Деталі: Як зазначили джерела агентства, Шольц і Макрон спробують продемонструвати силу і закличуть до швидкої відповіді, якщо США все ж запровадять мита на європейський експорт.
Вони також пообіцяють виступати єдиним фронтом під час спілкування з новою адміністрацією у Вашингтоні.
Під час зустрічі в середу Шольц і Макрон також порушать тему європейського регулювання діяльності американських технологічних гігантів.
Вони також обговорять, як уряди обох країн можуть підтримати ЄС у його зусиллях щодо захисту громадян від зростаючої загрози дезінформації та мови ворожнечі на платформах соціальних мереж, таких як X Ілона Маска і Facebook та Instagram Марка Цукерберга.
Передісторія:
- Ще восени Європейський Союз підготував список американських товарів, які може обкласти митами у відповідь на втілення Трампом погрози запровадити тарифи
- На початку січня Трамп заявив, що створить Службу зовнішніх доходів для збору надходжень від масштабних тарифів, які він пообіцяв запровадити.
- Також після інавгурації він пообіцяв вдарити по Європейському Союзу тарифами, адже, на його переконання, ЄС "дуже, дуже погано поводиться" з США.
- Водночас інформували, що Європейська комісія з літа готувалася до повернення у Білий дім Трампа, який пригрозив накласти нові мита на ЄС.
- Відтак відомо, що Єврокомісія застосовує подвійний підхід – "батога і пряника". "Батогом" є власні тарифи ЄС у відповідь, а "пряником" – пропозиції купувати більше американських товарів.