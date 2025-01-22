ЗМІ: Макрон та Шольц хочуть створити спільну стратегію для взаємодії з Трампом

Агентство Bloomberg від джерел дізналось, що президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц проведуть зустріч для вироблення єдиної стратегії для Європи щодо взаємодії з Дональдом Трампом під час його президентства

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Як зазначили джерела агентства, Шольц і Макрон спробують продемонструвати силу і закличуть до швидкої відповіді, якщо США все ж запровадять мита на європейський експорт.

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Вони також пообіцяють виступати єдиним фронтом під час спілкування з новою адміністрацією у Вашингтоні.

Під час зустрічі в середу Шольц і Макрон також порушать тему європейського регулювання діяльності американських технологічних гігантів.

Вони також обговорять, як уряди обох країн можуть підтримати ЄС у його зусиллях щодо захисту громадян від зростаючої загрози дезінформації та мови ворожнечі на платформах соціальних мереж, таких як X Ілона Маска і Facebook та Instagram Марка Цукерберга.

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