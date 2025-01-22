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ЗМІ: Макрон та Шольц хочуть створити спільну стратегію для взаємодії з Трампом

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцСереда, 22 січня 2025, 15:35
ЗМІ: Макрон та Шольц хочуть створити спільну стратегію для взаємодії з Трампом
Ілюстративне фото: Getty Images

Агентство Bloomberg від джерел дізналось, що президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц проведуть зустріч для вироблення єдиної стратегії для Європи щодо взаємодії з Дональдом Трампом під час його президентства

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Як зазначили джерела агентства, Шольц і Макрон спробують продемонструвати силу і закличуть до швидкої відповіді, якщо США все ж запровадять мита на європейський експорт.

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Вони також пообіцяють виступати єдиним фронтом під час спілкування з новою адміністрацією у Вашингтоні.

Під час зустрічі в середу Шольц і Макрон також порушать тему європейського регулювання діяльності американських технологічних гігантів.

Вони також обговорять, як уряди обох країн можуть підтримати ЄС у його зусиллях щодо захисту громадян від зростаючої загрози дезінформації та мови ворожнечі на платформах соціальних мереж, таких як X Ілона Маска і Facebook та Instagram Марка Цукерберга.

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Передісторія:

  • Ще восени Європейський Союз підготував список американських товарів, які може обкласти митами у відповідь на втілення Трампом погрози запровадити тарифи
  • На початку січня Трамп заявив, що створить Службу зовнішніх доходів для збору надходжень від масштабних тарифів, які він пообіцяв запровадити.
  • Також після інавгурації він пообіцяв вдарити по Європейському Союзу тарифами, адже, на його переконання, ЄС "дуже, дуже погано поводиться" з США.
  • Водночас інформували, що Європейська комісія з літа готувалася до повернення у Білий дім Трампа, який пригрозив накласти нові мита на ЄС.
  • Відтак відомо, що Єврокомісія застосовує подвійний підхід – "батога і пряника". "Батогом" є власні тарифи ЄС у відповідь, а "пряником" – пропозиції купувати більше американських товарів.

ШольцМакронТрамп
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