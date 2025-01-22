СМИ: Макрон и Шольц хотят создать общую стратегию для взаимодействия с Трампом
Агентство Bloomberg от источников узнало, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц проведут встречу для выработки единой стратегии для Европы по взаимодействию с Дональдом Трампом во время его президентства
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg
Детали: Как отметили источники агентства, Шольц и Макрон попытаются продемонстрировать силу и призовут к быстрому ответу, если США все же введут пошлины на европейский экспорт.
Они также пообещают выступать единым фронтом во время общения с новой администрацией в Вашингтоне.
Во время встречи в среду Шольц и Макрон также затронут тему европейского регулирования деятельности американских технологических гигантов.
Они также обсудят, как правительства обеих стран могут поддержать ЕС в его усилиях по защите граждан от растущей угрозы дезинформации и языка вражды на платформах социальных сетей, таких как X Илона Маска и Facebook и Instagram Марка Цукерберга.
Предыстория:
- Еще осенью Европейский Союз подготовил список американских товаров, которые может обложить пошлинами в ответ на воплощение Трампом угрозы ввести тарифы
- В начале января Трамп заявил, что создаст Службу внешних доходов для сбора поступлений от масштабных тарифов, которые он пообещал ввести.
- Также после инаугурации он пообещал ударить по Европейскому Союзу тарифами, ведь, по его убеждению, ЕС "очень, очень плохо обращается " с США.
- В то же время информировали, что Европейская комиссия с лета готовилась к возвращению в Белый дом Трампа, который пригрозил наложить новые пошлины на ЕС.
- Поэтому известно, что Еврокомиссия применяет двойной подход – "кнута и пряника". "Кнутом" являются собственные тарифы ЕС в ответ, а „пряником" – предложения покупать больше американских товаров.