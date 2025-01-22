СМИ: Макрон и Шольц хотят создать общую стратегию для взаимодействия с Трампом

Агентство Bloomberg от источников узнало, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц проведут встречу для выработки единой стратегии для Европы по взаимодействию с Дональдом Трампом во время его президентства

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Как отметили источники агентства, Шольц и Макрон попытаются продемонстрировать силу и призовут к быстрому ответу, если США все же введут пошлины на европейский экспорт.

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Они также пообещают выступать единым фронтом во время общения с новой администрацией в Вашингтоне.

Во время встречи в среду Шольц и Макрон также затронут тему европейского регулирования деятельности американских технологических гигантов.

Они также обсудят, как правительства обеих стран могут поддержать ЕС в его усилиях по защите граждан от растущей угрозы дезинформации и языка вражды на платформах социальных сетей, таких как X Илона Маска и Facebook и Instagram Марка Цукерберга.

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