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СМИ: Макрон и Шольц хотят создать общую стратегию для взаимодействия с Трампом

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцСреда, 22 января 2025, 15:35
СМИ: Макрон и Шольц хотят создать общую стратегию для взаимодействия с Трампом
Иллюстративное фото: Getty Images

Агентство Bloomberg от источников узнало, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц проведут встречу для выработки единой стратегии для Европы по взаимодействию с Дональдом Трампом во время его президентства

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Как отметили источники агентства, Шольц и Макрон попытаются продемонстрировать силу и призовут к быстрому ответу, если США все же введут пошлины на европейский экспорт.

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Они также пообещают выступать единым фронтом во время общения с новой администрацией в Вашингтоне.

Во время встречи в среду Шольц и Макрон также затронут тему европейского регулирования деятельности американских технологических гигантов.

Они также обсудят, как правительства обеих стран могут поддержать ЕС в его усилиях по защите граждан от растущей угрозы дезинформации и языка вражды на платформах социальных сетей, таких как X Илона Маска и Facebook и Instagram Марка Цукерберга.

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Предыстория:

  • Еще осенью Европейский Союз подготовил список американских товаров, которые может обложить пошлинами в ответ на воплощение Трампом угрозы ввести тарифы
  • В начале января Трамп заявил, что создаст Службу внешних доходов для сбора поступлений от масштабных тарифов, которые он пообещал ввести.
  • Также после инаугурации он пообещал ударить по Европейскому Союзу тарифами, ведь, по его убеждению, ЕС "очень, очень плохо обращается " с США.
  • В то же время информировали, что Европейская комиссия с лета готовилась к возвращению в Белый дом Трампа, который пригрозил наложить новые пошлины на ЕС.
  • Поэтому известно, что Еврокомиссия применяет двойной подход – "кнута и пряника". "Кнутом" являются собственные тарифы ЕС в ответ, а „пряником" – предложения покупать больше американских товаров.

ШольцМакронТрамп
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