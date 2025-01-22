Після обшуків головного психіатра ЗСУ доставили в суд "під крапельницями" і арештували

Шевченківський районний суд Києва 22 січня арештував із правом застави головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, якому напередодні оголосили підозру в незаконному збагаченні на понад 1 мільйон доларів.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Суд погодив клопотання прокурорів щодо взяття під варту на 60 днів (до 20 березня) із заставою 49 млн гривень.

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Надалі Друзь буде під вартою в лікувальній установі до поліпшення стану його здоров'я.

На засіданні суду в середу адвокати заявили, що затримання Друзя було незаконним. За словами адвоката, напередодні Друзя виписали з реанімаційного відділення. Адвокати просили запобіжний захід, який не передбачає взяття під варту. У разі визначення суми застави, її просили розрахувати, "виходячи з можливостей Друзя та його родини".

Як повідомив журналіст "Суспільного", адвокат у справі перед початком засідання заявив, що підозрюваний перебував "у вкрай тяжкому стані в кареті швидкої під крапельницями".

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У залі суду перебували медики. Друзь був присутній на засіданні.

Що передувало: 21 січня співробітники Служби безпеки України затримали головного психіатра Збройних сил Олега Друзя, який є заступником голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.

За матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США. При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

У 2017 році Друзь фігурував у справі про хабар за надання медичного висновку про непридатність до проходження військової служби за станом здоров`я, але був виправданий "у зв`язку з недоведеністю наявності у його діянні складу кримінального правопорушення".