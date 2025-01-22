После обысков главного психиатра ВСУ доставили в суд "под капельницами": он арестован

Шевченковский районный суд Киева 22 января арестовал с правом залога главного психиатра ВСУ Олега Друзя, которому накануне объявили подозрение в незаконном обогащении на более чем 1 миллион долларов.

Источник: "Суспільне"

Детали: Суд согласовал ходатайство прокуроров о взятии под стражу на 60 дней (до 20 марта) с залогом 49 млн гривен.

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В дальнейшем Друзь будет под стражей в лечебном учреждении до улучшения состояния его здоровья.

На заседании суда в среду адвокаты заявили, что задержание Друзя было незаконным. По словам адвоката, накануне Друзя выписали из реанимационного отделения. Адвокаты просили меру пресечения, которая не предусматривает взятие под стражу. В случае определения суммы залога, ее просили рассчитать, "исходя из возможностей Друзя и его семьи".

Как сообщил журналист "Суспільного", адвокат по делу перед началом заседания заявил, что подозреваемый находися "в крайне тяжелом состоянии в карете скорой под капельницами".л

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В зале суда находились медики. Друзь присутствовал на заседании.

Что предшествовало: 21 января сотрудники Службы безопасности Украины задержали главного психиатра Вооруженных сил Олега Друзя, который является заместителем председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

По материалам дела, этот чиновник в течение полномасштабного вторжения приобрел необоснованных активов на более 1 млн долларов США. При этом фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.

В 2017 году Друзь фигурировал в деле о взятке за предоставление медицинского заключения о непригодности к прохождению военной службы по состоянию здоровья, но был оправдан "в связи с недоказанностью наличия в его деянии состава уголовного преступления".