Половина України "почервоніла" від тривоги через загрозу балістики

У середу 22 січня у низці центральних, північних, східних та південних регіонів України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування Росією балістичної озброї, вона тривала трохи більше 20 хвилин.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах, мапа тривог

Дослівно ПС ЗСУ: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу".

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Деталі: Згідно з мапою, тривогу було оголошено в столиці, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій областях. Луганщина і тимчасово окупований Крим – "червоні" перманентно.

О 17.31 оголосили відбій крім Сумської області, де зберігається загроза застосування авіаційних засобів ураження.