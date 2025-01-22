Половина України "почервоніла" від тривоги через загрозу балістики
Середа, 22 січня 2025, 17:13
У середу 22 січня у низці центральних, північних, східних та південних регіонів України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування Росією балістичної озброї, вона тривала трохи більше 20 хвилин.
Джерело: Повітряні сили в соцмережах, мапа тривог
Дослівно ПС ЗСУ: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу".
Реклама:
Деталі: Згідно з мапою, тривогу було оголошено в столиці, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій областях. Луганщина і тимчасово окупований Крим – "червоні" перманентно.
О 17.31 оголосили відбій крім Сумської області, де зберігається загроза застосування авіаційних засобів ураження.