Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Половина Украины "покраснела" от тревоги из-за угрозы баллистики

Валентина РоманенкоСреда, 22 января 2025, 17:13
Половина Украины покраснела от тревоги из-за угрозы баллистики
скриншот карты тревог

В среду 22 января в ряде центральных, северных, восточных и южных регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения Россией баллистического оружия, она длилась чуть боольше 20 минут.

Источник: Воздушные силы в соцсетях, карта тревог

Дословно ВС ВСУ: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога".

Реклама:

Детали: Согласно карте, тревога была объявлена в столице, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черкасской, Кировоградской, Запорожской областях. Луганщина и временно оккупированный Крым - "красные" перманентно.

В 17.31 объявили отбой кроме Сумской области, где сохраняется угроза применения авиационных средств поражения.

воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Киеве демонтировали памятник Павлову
МИД считает нелегитимными "выборы" в Беларуси: политическое шоу одного человека
Зеленский о мобилизации: Если половина армии пойдет домой, надо было в первый день сдаваться
видеоЭкс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию
Будут ли продавать Киево-Могилянскую академию? В МОН ответили
В ЕС официально приостановили безвиз для дипломатов и чиновников Грузии
Все новости...
воздушная тревога
В Украине объявляли масштабную тревогу из-за угрозы баллистики
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу. Враг нанес удар по Сумской области
В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности
Последние новости
23:57
Новости экономики 27 января: продление санкций, средства от вылова рыбы, рост госдолга
23:46
Бизнес-омбудсмен рассказал, как преодолеть коррупцию на таможне
23:29
В Киеве демонтировали памятник Павлову
23:08
"Папа у нас – тыл". Как мама и дочь служат в бригаде "Хартия"
23:05
Дания на фоне заявлений Трампа инвестирует $2 млрд в оборону Арктики, включая Гренландию
22:41
ВСУ отбили 65 атак россиян на Покровском направлении – Генштаб
22:22
Послы G7 призвали разрешить ситуацию вокруг АОЗ и продолжить оборонные закупки
22:03
ТЦК удерживает руководителя производства тепловизионных камер для дронов
22:00
Как в мире празднуют Китайский Новый год: легенды и традиции
21:56
Трамп подпишет указ о создании "Железного купола" – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: