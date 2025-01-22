Половина Украины "покраснела" от тревоги из-за угрозы баллистики

В среду 22 января в ряде центральных, северных, восточных и южных регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения Россией баллистического оружия, она длилась чуть боольше 20 минут.

Источник: Воздушные силы в соцсетях, карта тревог

Дословно ВС ВСУ: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога".

Реклама:

Детали: Согласно карте, тревога была объявлена в столице, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черкасской, Кировоградской, Запорожской областях. Луганщина и временно оккупированный Крым - "красные" перманентно.

В 17.31 объявили отбой кроме Сумской области, где сохраняется угроза применения авиационных средств поражения.