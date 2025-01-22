Тисяча нових читачів долучились до Клубу "Української правди" у 2024

За минулий рік перевагами участі у спільноті "Української правди" скористались 1000 читачів. Загалом же на початок 2025-го Клуб УП налічує 2047 підписника, які підтримують улюблене медіа на постійній основі.

Деталі: Усі читачі Клубу УП отримують доступ до чисельних переваг - пропозиції тем для матеріалів, можливості спілкуватись з редакцією, відвідин редакційних івентів, персональних листів та подарункового мерчу "Української правди".

Минулоріч читачі Клубу УП відвідали 12 записів УП.Чату, який проводиться щомісяця, ще понад 100 читачів долучились до публічних івентів "Української правди". За 2024-й читачі Клубу УП отримали також 52 унікальні редакційні листи, а журналісти написали 30 текстів на теми, що запропонували читачі.

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Нагадаємо: Редакція витрачає внески читачів Клубу УП на виробництво і техніку для журналістських розслідувань Михайла Ткача (40%), ще 30% йде на оплату відряджень на передову воєнної репортерки Ольги Кириленко. 26 % - робота YouTube-команди редакції. Решту грошей спрямовують на виготовлення мерчу і операційну діяльність.

6 лютого Mezha.Media та Економічна правда проведуть конференцію "Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans". Для учасників Клубу діє знижка 50% на квитки. Долучайтеся до Клубу УП.