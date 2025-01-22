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В 2024 году к Клубу "Украинской правды" присоединились тысяча новых читателей

Среда, 22 января 2025, 18:15

За прошлый год преимуществами участия в сообществе "Украинской правды" воспользовались 1000 читателей. В целом, на начало 2025 года Клуб "УП" насчитывает 2047 подписчиков, которые регулярно поддерживают любимое медиа.

Детали: Все читатели Клуба "УП" получают доступ к множеству преимуществ - предложения тем для материалов, возможность общения с редакцией, посещение редакционных мероприятий, персональные письма и подарочный мерч "Украинской правды".

В прошлом году читатели Клуба "УП" посетили 12 чатов, которые проводятся каждый месяц, также более 100 читателей присоединились к общественным мероприятиям "Украинской правды". В 2024 году читатели Клуба "УП" также получили 52 уникальных редакционных письма, а журналисты написали 30 текстов по предложениям читателей.

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Напомним: Редакция использует взносы читателей Клуба "УП" на производство и технику для журналистских расследований Михаила Ткача (40%), еще 30% идет на оплату командировок на передовую журналистки Ольги Кириленко. 26% - на работу YouTube-команды редакции. Остальные средства направляются на производство мерча и операционную деятельность.

 Какие преимущества я получу, когда присоединюсь к Клубу УП

6 февраля Mezha.Media и Экономическая правда проведут конференцию "Новая экономика: криптовалюты, CBD и OnlyFans". Для участников Клуба действует скидка 50% на билеты. Присоединяйтесь к Клубу УП.

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