Загроза держбезпеці: СБУ каже, що провела понад 150 спецоперацій і 85 затримань за три дні

Служба безпеки України повідомляє, що спільно з іншими правоохоронцями впродовж 18-20 січня провела понад 150 спецоперацій і 85 затримань у межах розслідування справ про загрози державній безпеці.

Джерело: СБУ у соцмережах

Дослівно: "За цей період співробітники СБУ провели комплексні процесуальні дії у 157 кримінальних провадженнях. За підсумками цих заходів 222 особи отримали повідомлення про підозру, 85 із них – затримано".

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Деталі: Повідомляється, що підозру отримали:

19 ворожих агентів, які шпигували і здійснювали диверсії на користь російських спецслужб;

39 причетних до злочинів у воєнній сфері, в тому до розкрадання коштів оборонного держбюджету;

63 особи, в тому числі співробітникам ТЦК, колишніх МСЕК і ВЛК, а також медустанов, які були задіяні в "ухилянтських схемах";

7 осіб, які шкодили держбезпеці в кіберпросторі. Серед них антиукраїнські пропагандисти;

24 особи, які шкодили економічним інтересам держави;

7 осіб, причетним до незаконного обігу зброї.

Загалом у межах цих кримінальних проваджень було проведено 287 обшуків.