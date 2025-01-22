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Загроза держбезпеці: СБУ каже, що провела понад 150 спецоперацій і 85 затримань за три дні

Євген КізіловСереда, 22 січня 2025, 20:17
Загроза держбезпеці: СБУ каже, що провела понад 150 спецоперацій і 85 затримань за три дні
ілюстративне фото від СБУ

Служба безпеки України повідомляє, що спільно з іншими правоохоронцями впродовж 18-20 січня провела понад 150 спецоперацій і 85 затримань у межах розслідування справ про загрози державній безпеці.

Джерело: СБУ у соцмережах

Дослівно: "За цей період співробітники СБУ провели комплексні процесуальні дії у 157 кримінальних провадженнях. За підсумками цих заходів 222 особи отримали повідомлення про підозру, 85 із них – затримано".

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Деталі: Повідомляється, що підозру отримали:

  • 19 ворожих агентів, які шпигували і здійснювали диверсії на користь російських спецслужб;
  • 39 причетних до злочинів у воєнній сфері, в тому до розкрадання коштів оборонного держбюджету;
  • 63 особи, в тому числі співробітникам ТЦК, колишніх МСЕК і ВЛК, а також медустанов, які були задіяні в "ухилянтських схемах";
  • 7 осіб, які шкодили держбезпеці в кіберпросторі. Серед них антиукраїнські пропагандисти;
  • 24 особи, які шкодили економічним інтересам держави;
  • 7 осіб, причетним до незаконного обігу зброї.

Загалом у межах цих кримінальних проваджень було проведено 287 обшуків.

СБУкримінал
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