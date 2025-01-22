Загроза держбезпеці: СБУ каже, що провела понад 150 спецоперацій і 85 затримань за три дні
Середа, 22 січня 2025, 20:17
Служба безпеки України повідомляє, що спільно з іншими правоохоронцями впродовж 18-20 січня провела понад 150 спецоперацій і 85 затримань у межах розслідування справ про загрози державній безпеці.
Джерело: СБУ у соцмережах
Дослівно: "За цей період співробітники СБУ провели комплексні процесуальні дії у 157 кримінальних провадженнях. За підсумками цих заходів 222 особи отримали повідомлення про підозру, 85 із них – затримано".
Реклама:
Деталі: Повідомляється, що підозру отримали:
- 19 ворожих агентів, які шпигували і здійснювали диверсії на користь російських спецслужб;
- 39 причетних до злочинів у воєнній сфері, в тому до розкрадання коштів оборонного держбюджету;
- 63 особи, в тому числі співробітникам ТЦК, колишніх МСЕК і ВЛК, а також медустанов, які були задіяні в "ухилянтських схемах";
- 7 осіб, які шкодили держбезпеці в кіберпросторі. Серед них антиукраїнські пропагандисти;
- 24 особи, які шкодили економічним інтересам держави;
- 7 осіб, причетним до незаконного обігу зброї.
Загалом у межах цих кримінальних проваджень було проведено 287 обшуків.