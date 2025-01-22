Угроза госбезопасности: СБУ говорит, что провела более 150 спецопераций и 85 задержаний за три дня

Служба безопасности Украины сообщает, что совместно с другими правоохранителями в течение 18-20 января провела более 150 спецопераций и 85 задержаний в рамках расследования дел об угрозах государственной безопасности.

Источник: СБУ в соцсетях

Дословно: "За этот период сотрудники СБУ провели комплексные процессуальные действия в 157 уголовных производствах. По итогам этих мероприятий 222 человека получили сообщение о подозрении, 85 из них – задержаны".

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Детали: Сообщается, что подозрение получили:

19 вражеских агентов, которые шпионили и осуществляли диверсии в пользу российских спецслужб;

39 причастных к преступлениям в военной сфере, в том числе к хищению средств оборонного госбюджета;

63 лица, в том числе сотрудники ТЦК, бывших МСЭК и ВВК, а также медучреждений, которые были задействованы в "уклонистских схемах";

7 лиц, которые вредили госбезопасности в киберпространстве. Среди них антиукраинские пропагандисты;

24 лица, которые вредили экономическим интересам государства;

7 лиц, причастным к незаконному обороту оружия.

Всего в рамках этих уголовных производств было проведено 287 обысков.