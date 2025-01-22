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Єменські хусити звільнили екіпаж судна "Galaxy Leader". Серед членів команди є українці

Тетяна ОлійникСереда, 22 січня 2025, 21:16
Єменські хусити звільнили екіпаж судна Galaxy Leader. Серед членів команди є українці
Судно "Galaxy leader", фото: marinetraffic.com

Підтримувані Іраном єменські хусити звільнили вантажне судно "Galaxy Leader" із міжнародним цивільним екіпажем, в тому числі українським, який вони захопили у Червоному морі в листопаді 2023 року.

Джерело: Reuters з посиланням на телеканал Al Masirah TV, що належить хуситам

Деталі: Хусити повідомили, що екіпаж був звільнений "в координації" з Оманом і переданий оманській владі. Вони додали, що звільнення моряків відбулось, оскільки Ізраїль і ХАМАС домовилась про перемир’я в Газі.

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Екіпаж судна складається з 25 громадян Болгарії, України, Філіппін, Мексики і Румунії.

Спеціальний посланник ООН у Ємені Ганс Грундберг у своїй заяві зазначив, що "звільнення екіпажу – це зворушлива новина, яка покладає край свавільному затриманню".

З листопада 2023 року хусити здійснили понад 100 нападів на кораблі, що курсують Червоним морем, заявляючи, що діють на знак солідарності з палестинцями, які воюють з Ізраїлем.

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Що передувало: 

  • Армія оборони Ізраїлю 19 листопада 2023 року заявила, що підтримувані Іраном єменські хусити захопили вантажне судно "Galaxy Leader" із міжнародним цивільним екіпажем, в тому числі українським.
  • У заяві йшлося, що судно прямувало з Туреччини до Індії з міжнародним цивільним екіпажем, і на борту не було жодного ізраїльтянина.

пірати
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