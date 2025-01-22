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Йеменские хуситы освободили экипаж судна "Galaxy Leader". Среди членов команды есть украинцы

Татьяна ОлейникСреда, 22 января 2025, 21:16
Йеменские хуситы освободили экипаж судна Galaxy Leader. Среди членов команды есть украинцы
Судно "Galaxy leader", фото: marinetraffic.com

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы освободили грузовое судно "Galaxy Leader" с международным гражданским экипажем, в том числе украинским, которое они захватили в Красном море в ноябре 2023 года.

Источник: Reuters со ссылкой на телеканал Al Masirah TV, принадлежащий хуситам

Детали: Хуситы сообщили, что экипаж был освобожден "в координации" с Оманом и передан оманским властям. Они добавили, что освобождение моряков состоялось, поскольку Израиль и ХАМАС договорилась о перемирии в Газе.

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Экипаж судна состоит из 25 граждан Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии.

Специальный посланник ООН в Йемене Ганс Грундберг в своем заявлении отметил, что "освобождение экипажа – это трогательная новость, которая кладет конец произвольному задержанию".

С ноября 2023 года хуситы совершили более 100 нападений на корабли, курсирующие по Красному морю, заявляя, что действуют в знак солидарности с палестинцами, которые воюют с Израилем.

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Что предшествовало:

  • Армия обороны Израиля 19 ноября 2023 года заявила, что поддерживаемые Ираном йеменские хуситы захватили грузовое судно "Galaxy Leader" с международным гражданским экипажем, в том числе украинским.
  • В заявлении говорилось, что судно направлялось из Турции в Индию с международным гражданским экипажем, и на борту не было ни одного израильтянина.

пираты
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