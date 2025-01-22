Йеменские хуситы освободили экипаж судна "Galaxy Leader". Среди членов команды есть украинцы

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы освободили грузовое судно "Galaxy Leader" с международным гражданским экипажем, в том числе украинским, которое они захватили в Красном море в ноябре 2023 года.

Источник: Reuters со ссылкой на телеканал Al Masirah TV, принадлежащий хуситам

Детали: Хуситы сообщили, что экипаж был освобожден "в координации" с Оманом и передан оманским властям. Они добавили, что освобождение моряков состоялось, поскольку Израиль и ХАМАС договорилась о перемирии в Газе.

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Экипаж судна состоит из 25 граждан Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии.

Специальный посланник ООН в Йемене Ганс Грундберг в своем заявлении отметил, что "освобождение экипажа – это трогательная новость, которая кладет конец произвольному задержанию".

С ноября 2023 года хуситы совершили более 100 нападений на корабли, курсирующие по Красному морю, заявляя, что действуют в знак солидарности с палестинцами, которые воюют с Израилем.

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