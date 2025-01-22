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CNN: Тисячі американських військових направляються на кордон США з Мексикою

Євген КізіловСереда, 22 січня 2025, 21:55
CNN: Тисячі американських військових направляються на кордон США з Мексикою
фото: getty images

Тисячі додаткових американських військовослужбовців строкової служби направляються на південний кордон США з Мексикою всього через два дні після того, як новий президент Дональд Трамп наказав посилити цей кордон.

Джерело: телеканал CNN із посиланням на офіційних осіб, знайомих з цим питанням

Деталі: За інформацією CNN, на кордоні вже перебуває близько 2 200 військовослужбовців. Вони допомагають підтримувати роботу Митної та прикордонної служби США, виконуючи переважно логістичні та бюрократичні завдання, такі як введення даних, виявлення і моніторинг, а також технічне обслуговування транспортних засобів.

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Незабаром до них приєднаються ще близько 1500 військових. Очікується, що в найближчі тижні і місяці на кордоні буде розгорнуто ще більше військовослужбовців.

На кордоні також перебуває контингент Національної гвардії. У місії беруть участь близько 4 500 нацгвардійців.

За словами офіційних осіб, додаткові військовослужбовці, які цього тижня відправляються на кордон, посилять Об'єднану оперативно-тактичну групу "Північ".

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Як повідомляють джерела, вони допомагатимуть прикордонному патрулю, командно-контрольним центрам і займатимуться розвідкою для оцінки загроз і потоків мігрантів.

Очікується, що додаткові війська на південному кордоні США також посилять повітряні засоби і допоможуть у проведенні повітряних операцій.

Два джерела повідомили CNN , що водночас транспортне командування США отримало вказівку підготуватися до використання військових засобів, включаючи літаки, для висилки незаконних мігрантів.

За інформацією CNN, наразі невідомо, чи будуть війська озброєні. Проте відомо, що жоден з військовослужбовців не уповноважений виконувати будь-які правоохоронні функції, наприклад, проводити арешти, вилучати наркотики або взаємодіяти з мігрантами. Вони лише можуть допомагати перевозити їх до міграційних центрів.

СШАМексикакордонТрамп
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