CNN: Тысячи американских военных направляются на границу США с Мексикой

Тысячи дополнительных американских военнослужащих срочной службы направляются на южную границу США с Мексикой всего через два дня после того, как новый президент Дональд Трамп приказал усилить эту границу.

Источник: телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц, знакомых с этим вопросом

Детали: По информации CNN, на границе уже находится около 2 200 военнослужащих. Они помогают поддерживать работу Таможенной и пограничной службы США, выполняя преимущественно логистические и бюрократические задачи, такие как ввод данных, выявление и мониторинг, а также техническое обслуживание транспортных средств.

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Вскоре к ним присоединятся еще около 1 500 военных. Ожидается, что в ближайшие недели и месяцы на границе будет развернуто еще больше военнослужащих.

На границе также находится контингент Национальной гвардии. В миссии принимают участие около 4 500 нацгвардейцев.

По словам официальных лиц, дополнительные военнослужащие, которые на этой неделе отправляются на границу, усилят Объединенную оперативно-тактическую группу "Север".

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Как сообщают источники, они будут помогать пограничному патрулю, командно-контрольным центрам и заниматься разведкой для оценки угроз и потоков мигрантов.

Ожидается, что дополнительные войска на южной границе США также усилят воздушные средства и помогут в проведении воздушных операций.

Два источника сообщили CNN, что в то же время транспортное командование США получило указание подготовиться к использованию военных средств, включая самолеты, для высылки незаконных мигрантов.

По информации CNN, пока неизвестно, будут ли войска вооружены. Однако известно, что ни один из военнослужащих не уполномочен выполнять какие-либо правоохранительные функции, например, проводить аресты, изымать наркотики или взаимодействовать с мигрантами. Они лишь могут помогать перевозить их в миграционные центры.