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Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 103 бойових зіткнення

Тетяна ОлійникСереда, 22 січня 2025, 22:24
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 103 бойових зіткнення
Ілюстративне фото з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

Від початку доби 22 січня на фронті відбулось 103 бойових зіткнення, з них 55 – на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські загарбники завдали по території України двох ракетних та 18 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 29 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 852 дрони-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Куп’янському напрямку противник сім разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Лозової, Загризового та Петропавлівки. Українські захисники відбили шість атак.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники десять разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Першотравневе, Новосергіївка, Зелена Долина, Кузьмине, Зелений Гай, Зарічне, Ямполівка та у Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру, які тривають до цього часу.

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На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували у районі населеного пункту Торецьк.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 55 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Леонтовичі, Звірове, Покровськ, Новосергіївка, Котлине, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та в напрямках Янтарного, Променя, Зеленого.

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Времівка. Чотири боєзіткнення завершено, ще одне – продовжується дотепер.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили дві атаки противника.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 9 безуспішних штурмів позицій українських підрозділів. Ворог завдав 15 авіаційних ударів 20 керованими бомбами та здійснив 327 артилерійських обстрілів.

На Харківському, Сіверському, Оріхівському, Гуляйпільському напрямках противник наступальних дій не проводив.

Генштабвійнабойові дії
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