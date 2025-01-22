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Генштаб: На фронте с начала суток состоялось 103 боевых столкновения

Татьяна ОлейникСреда, 22 января 2025, 22:24
Генштаб: На фронте с начала суток состоялось 103 боевых столкновения
Иллюстративное фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

С начала суток 22 января на фронте состоялось 103 боевых столкновения, из них 55 – на Покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 18 авиационных ударов, применив четыре ракеты и 29 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 852 дроны-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Купянском направлении противник семь раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Лозовой, Загрызово и Петропавловки. Украинские защитники отбили шесть атак.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики десять раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Першотравневое, Новосергиевка, Зеленая Долина, Кузьмино, Зеленый Гай, Заречное, Ямполовка и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра, которые продолжаются до сих пор.

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На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районе населенного пункта Торецк.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 55 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Леонтовичи, Зверево, Покровск, Новосергиевка, Котлино, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и в направлениях Янтарного, Променя, Зеленого.

На Новопавловском направлении враг пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Временка. Четыре боестолкновения завершены, еще одно – продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении наши войска отбили две атаки противника.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 9 безуспешных штурмов позиций украинских подразделений. Враг нанес 15 авиационных ударов 20 управляемыми бомбами и совершил 327 артиллерийских обстрелов.

На Харьковском, Северском, Ореховском, Гуляйпольском направлениях противник наступательных действий не проводил.

Генштабвойнабоевые действия
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