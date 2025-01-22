На Дніпропетровщині рятувальники підняли на поверхню 135 заблокованих шахтарів
Середа, 22 січня 2025, 23:02
На Дніпропетровщині сталась аварія на підстанції шахти глибиною понад 1300 метрів, заблоковані були 135 шахтарів.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "Через аварію на одній із підстанцій у підземних виробках шахти одного з гірничодобувних підприємств регіону на глибині понад 1300 метрів опинилися заблокованими 135 шахтарів.
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Завдяки спільній роботі гірничорятувальників, фахівців підприємства та інших підрозділів ДСНС аварію вдалося ліквідувати".
Деталі: За даними пресслужби, порятунок шахтарів вимагав застосування складної технології створення штучного навантаження шахтної кліті, яка дозволила безпечно підняти людей на поверхню.