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На Дніпропетровщині рятувальники підняли на поверхню 135 заблокованих шахтарів

Тетяна ОлійникСереда, 22 січня 2025, 23:02
На Дніпропетровщині рятувальники підняли на поверхню 135 заблокованих шахтарів
фото - двгрз дснс україни

На Дніпропетровщині сталась аварія на підстанції шахти глибиною понад 1300 метрів, заблоковані були 135 шахтарів.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "Через аварію на одній із підстанцій у підземних виробках шахти одного з гірничодобувних підприємств регіону на глибині понад 1300 метрів опинилися заблокованими 135 шахтарів.

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фото - двгрз дснс україни
 
ФОТО - ДВГРЗ ДСНС УКРАЇНИ

Завдяки спільній роботі гірничорятувальників, фахівців підприємства та інших підрозділів ДСНС аварію вдалося ліквідувати".

 
ФОТО - ДВГРЗ ДСНС УКРАЇНИ

Деталі: За даними пресслужби, порятунок шахтарів вимагав застосування складної технології створення штучного навантаження шахтної кліті, яка дозволила безпечно підняти людей на поверхню. 

ДСНСшахтиДніпропетровська область
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