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На Днепропетровщине спасатели подняли на поверхность 135 заблокированных шахтеров

Татьяна ОлейникСреда, 22 января 2025, 23:02
На Днепропетровщине спасатели подняли на поверхность 135 заблокированных шахтеров
Фото - ГВГСО ГСЧС УкраинЫ

На Днепропетровщине произошла авария на подстанции шахты глубиной более 1300 метров, заблокированы были 135 шахтеров.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "Из-за аварии на одной из подстанций в подземных выработках шахты одного из горнодобывающих предприятий региона на глубине более 1300 метров оказались заблокированными 135 шахтеров.

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Фото - ГВГСО ГСЧС УкраинЫ
 
Фото - ГВГСО ГСЧС Украины

Благодаря совместной работе горноспасателей, специалистов предприятия и других подразделений ГСЧС аварию удалось ликвидировать".

 
Фото - ГВГСО ГСЧС Украины

Детали: По данным пресс-службы, спасение шахтеров требовало применения сложной технологии создания искусственной нагрузки шахтной клети, которая позволила безопасно поднять людей на поверхность.

ГСЧСшахтыДнепропетровская область
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