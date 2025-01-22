На Днепропетровщине спасатели подняли на поверхность 135 заблокированных шахтеров
Среда, 22 января 2025, 23:02
На Днепропетровщине произошла авария на подстанции шахты глубиной более 1300 метров, заблокированы были 135 шахтеров.
Источник: ГСЧС Украины
Дословно: "Из-за аварии на одной из подстанций в подземных выработках шахты одного из горнодобывающих предприятий региона на глубине более 1300 метров оказались заблокированными 135 шахтеров.
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Благодаря совместной работе горноспасателей, специалистов предприятия и других подразделений ГСЧС аварию удалось ликвидировать".
Детали: По данным пресс-службы, спасение шахтеров требовало применения сложной технологии создания искусственной нагрузки шахтной клети, которая позволила безопасно поднять людей на поверхность.