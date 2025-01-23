Командувач ВМС відповів Безуглій на закиди про "премії генералітету"

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа відповів нардепці Мар’яні Безуглій, яка опублікувала документ про грошові премії, які вона назвала "преміями генералітету".

Джерело: Неїжпапа у Facebook, Безугла в Telegram

Деталі: У середу Безугла опублікувала скриншоти документів про грошові премії, назвавши їх "преміями генералітету".

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Пряма мова Безуглої: "До речі, про премії генералітету. "Укрпошта", плачеш?"

Деталі: Неїжпапа, зазначив, що, побачивши "згадку про себе в одному з оприлюднених документів у соціальній мережі", вважає за доцільне прокоментувати використання річного преміювального фонду.

Пряма мова Неїжпапи: "Як командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України, за поданням командирів я маю повноваження заохотити військовослужбовців грошовими преміями.

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Так, минулого року фонд у розмірі 1,2 мільйона гривень дозволив преміювати 223 військовослужбовці ВМС ЗС України всіх категорій – матроси, сержанти, старшини та офіцери".

Деталі: Що ж до своїх доходів, зазначив Неїжпапа, вони відображені в офіційній декларації.