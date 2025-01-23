Командующий ВМС ответил Безуглому на упреки о "премиях генералитета"

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа ответил нардепу Марьяне Безуглой, которая опубликовала документ о денежных премиях, которые она назвала "премиями генералитета".

Источник: Неижпапа в Facebook, Безуглая в Telegram

Детали: В среду Безуглая опубликовала скриншоты документов о денежных премиях, назвав их "премиями генералитета".

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Прямая речь Безуглой: "Кстати, о премиях генералитета. "Укрпочта", плачешь?"

Детали: Неижпапа, отметил, что, увидев "упоминание о себе в одном из обнародованных документов в социальной сети", считает целесообразным прокомментировать использование годового премиального фонда.

Прямая речь Неижпапы: "Как командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, по представлению командиров я имею полномочия поощрить военнослужащих денежными премиями.

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Так, в прошлом году фонд в размере 1,2 миллиона гривен позволил премировать 223 военнослужащих ВМС ВС Украины всех категорий - матросы, сержанты, старшины и офицеры".

Детали: Что касается своих доходов, отметил Неижпапа, они отражены в официальной декларации.