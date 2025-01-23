Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Командующий ВМС ответил Безуглому на упреки о "премиях генералитета"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 23 января 2025, 00:38
Командующий ВМС ответил Безуглому на упреки о премиях генералитета
АЛЕКСЕЙ НЕИЖПАПА, ФОТО "УКРАИНСКОЙ ПРАВДЫ"

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа ответил нардепу Марьяне Безуглой, которая опубликовала документ о денежных премиях, которые она назвала "премиями генералитета".

Источник: Неижпапа в Facebook, Безуглая в Telegram

Детали: В среду Безуглая опубликовала скриншоты документов о денежных премиях, назвав их "премиями генералитета".

Реклама:
 
скриншот

Прямая речь Безуглой: "Кстати, о премиях генералитета. "Укрпочта", плачешь?"

Детали: Неижпапа, отметил, что, увидев "упоминание о себе в одном из обнародованных документов в социальной сети", считает целесообразным прокомментировать использование годового премиального фонда.

Прямая речь Неижпапы: "Как командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, по представлению командиров я имею полномочия поощрить военнослужащих денежными премиями.

РЕКЛАМА:

Так, в прошлом году фонд в размере 1,2 миллиона гривен позволил премировать 223 военнослужащих ВМС ВС Украины всех категорий - матросы, сержанты, старшины и офицеры".

Детали: Что касается своих доходов, отметил Неижпапа, они отражены в официальной декларации.

Вооруженные силыВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру на Ивано-Франковщине – ОВА
Белый дом: Колумбия согласилась принимать депортированных мигрантов из США
"Выборы" в Беларуси: ЦИК насчитала почти 87% голосов за Лукашенко
Лукашенко рисуют на «выборах» более 87%
СМИ: Арахамия был в Капитолии на инаугурации Трампа
USAID в Украине получила приказ приостановить все проекты - СМИ
Все новости...
Вооруженные силы
После обысков главного психиатра ВСУ доставили в суд "под капельницами": он арестован
"Джавелин" решает: морпехи за 2 дня отминусовали три танка и четыре БМД-4 врага на Курщине
Иван Мартынов "Чоткий пацан": Вот я вернусь с войны – чем буду заниматься? Я больше ничего не умею
Последние новости
09:41
В Берлине бастуют работники общественного транспорта: не ездят метро, трамваи и автобусы
09:34
Россияне запустили по Украине более 100 дронов, 57 удалось уничтожить
09:32
Послы ЕС ищут компромисс с Венгрией: энергобезопасность в обмен на продление санкций против России
09:27
Нефть падает в цене, поскольку Трамп повторно призвал ОПЕК снизить цены
09:25
"Самый важный релиз Apple в этом году": Apple готовит к выпуску HomePod с экраном
09:12
В Норвегии арестовали пятерых поляков, которые запускали дроны возле военной базы
08:51
фото Повреждена инфраструктура и многоэтажки – последствия российской атаки в Днепре и области
08:47
Белый дом объявил о продлении соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном
08:38
За минувшие сутки наиболее интенсивно россияне атаковали на Краматорском и Покровском направлениях – Генштаб
08:35
Швеция задержала судно после повреждения латвийского подводного кабеля
Все новости...
Реклама:
Реклама: