ISW проаналізував, як Росія приховує "економічні труднощі" через війну в Україні
На думку аналітиків Інституту війни (ISW) влада Росії проводить інформаційну операцію, аби створити хибне враження, що російська економіка працює добре, хоча численні показники, зокрема й витрати на війну проти України, свідчать про протилежне.
Джерело: ISW
Дослівно: "Кремль розпочав інформаційну операцію, яка має на меті створити хибне враження, що російська економіка працює добре, незважаючи на численні показники, що свідчать про макроекономічні негаразди, які продовжують зберігатися".
Деталі: правитель Росії Владімір Путін під час наради з економічних питань 22 січня заявив, що 2024 рік був "сильним роком" для російської економіки.
Путін заявив, що Росія має керований дефіцит бюджету в 1,7 відсотка і досягла 26-відсоткового збільшення доходів, не пов'язаних з нафтогазовим сектором, до 25,6 трильйона рублів (приблизно 257,9 мільярда доларів США) у 2024 році, а також оголосив про 9,5-відсоткове підвищення страхових і військових пенсій для подолання зростаючої російської інфляції.
Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що Міністерство фінансів Росії оприлюднило звіт, в якому прогнозується економічне зростання і припускається, що доходи російського бюджету в грудні 2024 року сягнули рекордного рівня в понад 4 трильйони рублів (близько 40 мільярдів доларів) – на 28 відсотків більше, ніж у грудні 2023 року, і це найвищий рівень, зафіксований з 2011 року.
Однак, зазначають аналітики, ці дані не враховують неприйнятний рівень російських витрат на оборону, нестримну інфляцію, зростаючий дефіцит та ерозію російського національного фонду добробуту.
Дослівно: "ISW продовжує спостерігати за макроекономічними даними, які прямо суперечать заявам Кремля про те, що російська економіка розвивається добре.
Експерти нагадують, що нещодавно Кремль запровадив політику, спрямовану на збільшення витрат на оборону, в той час як російське суспільство має проблеми з нестачею робочої сили, більш широкими демографічними проблемами, зменшенням заощаджень і зростаючою залежністю від допомоги, оскільки російська економіка стикається зі зростанням процентних ставок, завищеними зарплатами і погіршенням виробничих потужностей.
Дослівно: "Ці економічні реалії свідчать про те, що зусилля Кремля з демонстрації економічної могутності значною мірою є інформаційною операцією, спрямованою на те, щоб заспокоїти внутрішню аудиторію і продемонструвати російську міць за кордоном, при цьому приховуючи справжні труднощі, з якими зіткнулася російська економіка, що особливо зростають у зв'язку з війною Росії проти України".
Ключові висновки ISW за 22 січня:
- Кремль розпочав інформаційну операцію, яка має на меті створити хибне враження, що російська економіка працює добре, незважаючи на численні показники макроекономічних негараздів.
- Росія продовжує довгострокові зусилля з формування свого кадрового резерву за допомогою організацій Всеросійського козачого товариства та створення добровільного і добре підготовленого пріоритетного резерву, покликаного убезпечити Кремль від потенційних негативних наслідків у разі можливого майбутнього часткового призову російських резервістів.
- За повідомленнями, Північна Корея розгорне новий військовий контингент в Росії до середини березня 2025 року, що, ймовірно, збереже нинішні темпи та інтенсивність виснажливих піхотних атак у Курській області.
- Ці нові північнокорейські сили навряд чи суттєво покращать російські операції і, ймовірно, зіткнуться з такими ж високими втратами і ускладненнями у взаємодії з російськими військами, як і нинішній північнокорейський контингент, за умови, що російське командування продовжуватиме використовувати північнокорейські сили так само, як і досі.
- Російські блогери скаржилися і висловлювали занепокоєння з приводу нещодавніх заяв про те, що тимчасовий уряд Сирії, очолюваний Хайят Тахрір аль-Шам, призупинив російські інвестиції і фінансову участь у порту Тартус, оскільки довгострокова військова присутність Росії в Сирії залишається незрозумілою.
- Російські державні ЗМІ повідомили, що Росія може відновити прямі поставки газу до Придністров'я, незважаючи на нещодавні дискусії щодо пошуку джерел постачання неросійського газу до регіону.
- Українські війська відновили втрачені позиції під Торецьком.
- Російські війська просунулися біля Часового Яру, Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки.
- Росія та Узбекистан поглиблюють військову співпрацю.