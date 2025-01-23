ISW проаналізував, як Росія приховує "економічні труднощі" через війну в Україні

На думку аналітиків Інституту війни (ISW) влада Росії проводить інформаційну операцію, аби створити хибне враження, що російська економіка працює добре, хоча численні показники, зокрема й витрати на війну проти України, свідчать про протилежне.

Джерело: ISW

Дослівно: "Кремль розпочав інформаційну операцію, яка має на меті створити хибне враження, що російська економіка працює добре, незважаючи на численні показники, що свідчать про макроекономічні негаразди, які продовжують зберігатися".

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Деталі: правитель Росії Владімір Путін під час наради з економічних питань 22 січня заявив, що 2024 рік був "сильним роком" для російської економіки.

Путін заявив, що Росія має керований дефіцит бюджету в 1,7 відсотка і досягла 26-відсоткового збільшення доходів, не пов'язаних з нафтогазовим сектором, до 25,6 трильйона рублів (приблизно 257,9 мільярда доларів США) у 2024 році, а також оголосив про 9,5-відсоткове підвищення страхових і військових пенсій для подолання зростаючої російської інфляції.

Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що Міністерство фінансів Росії оприлюднило звіт, в якому прогнозується економічне зростання і припускається, що доходи російського бюджету в грудні 2024 року сягнули рекордного рівня в понад 4 трильйони рублів (близько 40 мільярдів доларів) – на 28 відсотків більше, ніж у грудні 2023 року, і це найвищий рівень, зафіксований з 2011 року.

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Однак, зазначають аналітики, ці дані не враховують неприйнятний рівень російських витрат на оборону, нестримну інфляцію, зростаючий дефіцит та ерозію російського національного фонду добробуту.

Дослівно: "ISW продовжує спостерігати за макроекономічними даними, які прямо суперечать заявам Кремля про те, що російська економіка розвивається добре.

Експерти нагадують, що нещодавно Кремль запровадив політику, спрямовану на збільшення витрат на оборону, в той час як російське суспільство має проблеми з нестачею робочої сили, більш широкими демографічними проблемами, зменшенням заощаджень і зростаючою залежністю від допомоги, оскільки російська економіка стикається зі зростанням процентних ставок, завищеними зарплатами і погіршенням виробничих потужностей.

Дослівно: "Ці економічні реалії свідчать про те, що зусилля Кремля з демонстрації економічної могутності значною мірою є інформаційною операцією, спрямованою на те, щоб заспокоїти внутрішню аудиторію і продемонструвати російську міць за кордоном, при цьому приховуючи справжні труднощі, з якими зіткнулася російська економіка, що особливо зростають у зв'язку з війною Росії проти України".

Ключові висновки ISW за 22 січня: