ISW проанализировал, как Россия скрывает "экономические трудности" из-за войны в Украине
По мнению аналитиков Института войны (ISW) власти России проводят информационную операцию, чтобы создать ложное впечатление, что российская экономика работает хорошо, хотя многочисленные показатели, в том числе и расходы на войну против Украины, свидетельствуют об обратном.
Источник: ISW
Дословно: "Кремль начал информационную операцию, которая имеет целью создать ложное впечатление, что российская экономика работает хорошо, несмотря на многочисленные показатели, свидетельствующие о макроэкономических проблемах, которые продолжают сохраняться".
Детали: правитель России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам 22 января заявил, что 2024 год был "сильным годом" для российской экономики.
Путин заявил, что Россия имеет управляемый дефицит бюджета в 1,7 процента и достигла 26-процентного увеличения доходов, не связанных с нефтегазовым сектором, до 25,6 триллиона рублей (примерно 257,9 миллиарда долларов США) в 2024 году, а также объявил о 9,5-процентном повышении страховых и военных пенсий для преодоления растущей российской инфляции.
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Министерство финансов России обнародовало отчет, в котором прогнозируется экономический рост и предполагается, что доходы российского бюджета в декабре 2024 года достигли рекордного уровня в более 4 триллионов рублей (около 40 миллиардов долларов) - на 28 процентов больше, чем в декабре 2023 года, и это самый высокий уровень, зафиксированный с 2011 года.
Однако, отмечают аналитики, эти данные не учитывают неприемлемый уровень российских расходов на оборону, безудержную инфляцию, растущий дефицит и эрозию российского национального фонда благосостояния.
Дословно: "ISW продолжает наблюдать за макроэкономическими данными, которые прямо противоречат заявлениям Кремля о том, что российская экономика развивается хорошо.
Эксперты напоминают, что недавно Кремль ввел политику, направленную на увеличение расходов на оборону, в то время как российское общество имеет проблемы с нехваткой рабочей силы, более широкими демографическими проблемами, уменьшением сбережений и растущей зависимостью от помощи, поскольку российская экономика сталкивается с ростом процентных ставок, завышенными зарплатами и ухудшением производственных мощностей.
Дословно: "Эти экономические реалии свидетельствуют о том, что усилия Кремля по демонстрации экономической мощи в значительной степени являются информационной операцией, направленной на то, чтобы успокоить внутреннюю аудиторию и продемонстрировать российскую мощь за рубежом, при этом скрывая настоящие трудности, с которыми столкнулась российская экономика, особенно возрастающие в связи с войной России против Украины".
Ключевые выводы ISW за 22 января:
- Кремль начал информационную операцию, которая имеет целью создать ложное впечатление, что российская экономика работает хорошо, несмотря на многочисленные показатели макроэкономических проблем.
- Россия продолжает долгосрочные усилия по формированию своего кадрового резерва с помощью организаций Всероссийского казачьего общества и создания добровольного и хорошо подготовленного приоритетного резерва, призванного обезопасить Кремль от потенциальных негативных последствий в случае возможного будущего частичного призыва российских резервистов.
- По сообщениям, Северная Корея развернет новый военный контингент в России к середине марта 2025 года, что, вероятно, сохранит нынешние темпы и интенсивность изнурительных пехотных атак в Курской области.
- Эти новые северокорейские силы вряд ли существенно улучшат российские операции и, вероятно, столкнутся с такими же высокими потерями и осложнениями во взаимодействии с российскими войсками, как и нынешний северокорейский контингент, при условии, что российское командование будет продолжать использовать северокорейские силы так же, как и до сих пор.
- Российские блогеры жаловались и выражали беспокойство по поводу недавних заявлений о том, что временное правительство Сирии, возглавляемое Хайят Тахрир аль-Шам, приостановило российские инвестиции и финансовое участие в порту Тартус, поскольку долгосрочное военное присутствие России в Сирии остается неясным.
- Российские государственные СМИ сообщили, что Россия может возобновить прямые поставки газа в Приднестровье, несмотря на недавние дискуссии о поиске источников поставок нерусского газа в регион.
- Украинские войска восстановили утраченные позиции под Торецком.
- Российские войска продвинулись возле Часового Яра, Торецка, Покровска, Курахово и Большой Новоселки.
- Россия и Узбекистан углубляют военное сотрудничество.