ISW проанализировал, как Россия скрывает "экономические трудности" из-за войны в Украине

По мнению аналитиков Института войны (ISW) власти России проводят информационную операцию, чтобы создать ложное впечатление, что российская экономика работает хорошо, хотя многочисленные показатели, в том числе и расходы на войну против Украины, свидетельствуют об обратном.

Источник: ISW

Дословно: "Кремль начал информационную операцию, которая имеет целью создать ложное впечатление, что российская экономика работает хорошо, несмотря на многочисленные показатели, свидетельствующие о макроэкономических проблемах, которые продолжают сохраняться".

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Детали: правитель России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам 22 января заявил, что 2024 год был "сильным годом" для российской экономики.

Путин заявил, что Россия имеет управляемый дефицит бюджета в 1,7 процента и достигла 26-процентного увеличения доходов, не связанных с нефтегазовым сектором, до 25,6 триллиона рублей (примерно 257,9 миллиарда долларов США) в 2024 году, а также объявил о 9,5-процентном повышении страховых и военных пенсий для преодоления растущей российской инфляции.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Министерство финансов России обнародовало отчет, в котором прогнозируется экономический рост и предполагается, что доходы российского бюджета в декабре 2024 года достигли рекордного уровня в более 4 триллионов рублей (около 40 миллиардов долларов) - на 28 процентов больше, чем в декабре 2023 года, и это самый высокий уровень, зафиксированный с 2011 года.

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Однако, отмечают аналитики, эти данные не учитывают неприемлемый уровень российских расходов на оборону, безудержную инфляцию, растущий дефицит и эрозию российского национального фонда благосостояния.

Дословно: "ISW продолжает наблюдать за макроэкономическими данными, которые прямо противоречат заявлениям Кремля о том, что российская экономика развивается хорошо.

Эксперты напоминают, что недавно Кремль ввел политику, направленную на увеличение расходов на оборону, в то время как российское общество имеет проблемы с нехваткой рабочей силы, более широкими демографическими проблемами, уменьшением сбережений и растущей зависимостью от помощи, поскольку российская экономика сталкивается с ростом процентных ставок, завышенными зарплатами и ухудшением производственных мощностей.

Дословно: "Эти экономические реалии свидетельствуют о том, что усилия Кремля по демонстрации экономической мощи в значительной степени являются информационной операцией, направленной на то, чтобы успокоить внутреннюю аудиторию и продемонстрировать российскую мощь за рубежом, при этом скрывая настоящие трудности, с которыми столкнулась российская экономика, особенно возрастающие в связи с войной России против Украины".

Ключевые выводы ISW за 22 января: