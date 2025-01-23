Кількість жертв пожежі в готелі в Туреччині зросла до 79

Збільшилася кількість загиблих внаслідок пожежі у готелі на гірськолижному курорті Kartalkaya Ski Center у північно-західній Туреччині – відомо уже про 79 жертв.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN Türk

Деталі: В офісі головного прокурора провінції Болу повідомили, що про зростання кількості загиблих стало відомо після аналізу ДНК. Раніше повідомляли про 76 жертв.

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Зазначається, що будівля готелю Grand Kartal, де сталася пожежа, "серйозно пошкоджена". Після підготовки остаточного звіту щодо готелю буде вирішено, чи зміцнювати його, чи зносити.

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