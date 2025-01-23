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Количество жертв пожара в отеле в Турции возросло до 79

Кристина Бондарева, Ирина БалачукЧетверг, 23 января 2025, 08:00
Количество жертв пожара в отеле в Турции возросло до 79
Фото The Sudan Times из сети Х

Увеличилось количество погибших в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya Ski Center в северо-западной Турции – известно уже о 79 жертвах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN Türk

Детали: В офисе главного прокурора провинции Болу сообщили, что о росте количества погибших стало известно после анализа ДНК. Ранее сообщалось о 76 жертвах.

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Отмечается, что здание отеля Grand Kartal, где произошел пожар, "серьезно повреждено". После подготовки окончательного отчета по отелю будет решено, укреплять его или сносить.

Предыстория:

  • Пожар в отеле возник в ночь на 21 января. В ликвидации возгорания принимали участие 267 человек личного состава из различных государственных учреждений и организаций.
  • В рамках расследования пожара задержали 11 человек. Среди задержанных – заместитель мэра северо-западной провинции Болу, глава пожарной службы муниципалитета, владелец и менеджер отеля.

Турцияпожаржертвы
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