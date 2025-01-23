Количество жертв пожара в отеле в Турции возросло до 79

Увеличилось количество погибших в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya Ski Center в северо-западной Турции – известно уже о 79 жертвах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN Türk

Детали: В офисе главного прокурора провинции Болу сообщили, что о росте количества погибших стало известно после анализа ДНК. Ранее сообщалось о 76 жертвах.

Реклама:

Отмечается, что здание отеля Grand Kartal, где произошел пожар, "серьезно повреждено". После подготовки окончательного отчета по отелю будет решено, укреплять его или сносить.

Предыстория: